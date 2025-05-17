İngiltere: Rusya'nın Ukrayna'daki kayıpları gelecek ay 1 milyona ulaşacak

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İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Polonya'dan oluşan "E5" Grubu'nun savunma bakanları ile İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen toplantıya katıldı.

"AVRUPA’NIN GÜVENLİĞİ UKRAYNA’DAN BAŞLIYOR"

Ortak basın toplantısında konuşan Healey, tüm E5 ülkeleri ve Avrupa'nın güvenliğinin Ukrayna'dan başladığını vurguladı.

Healey, Ukrayna'yı hem sahada hem de masada güçlü bir pozisyona getirmekle yükümlü olduklarını kaydederek, farklı platformlarda Ukrayna'da kalıcı barışı sağlamak ve Rusya'nın gelecekteki saldırılarını önlemek için çalıştıklarını anlattı.

"PUTİN, İSTERSE SAVAŞI BUGÜN BİTİREBİLİR"

Bakan Healey, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış istediğini öne sürmesine rağmen, Ukrayna'nın kabul etmeye hazır olduğu ateşkesi reddettiğini ve sivilleri hedef almaya devam ettiğini ifade etti.

"Putin, isterse savaşı bugün bitirebilir." diyen Healey, "Geçen hafta Moskova'da Zafer Günü'nü kutladı, ancak Ukrayna'da ufukta Putin için bir zafer görünmüyor. Her geçen ay daha az toprak kazanıyor. İstihbaratımıza göre gelecek ay bu savaşta Rusya'nın (toplam) can kaybı 1 milyona ulaşacak." şeklinde konuştu.

Healey, E5 ülkelerinin gündemindeki ikinci maddenin Avrupa güvenliği olduğunu söyleyerek, temmuzda göreve gelen İngiltere hükümetinin Almanya, Fransa, İtalya ve Polonya gibi ülkelerle ikili savunma işbirliklerine imza attığını kaydetti.