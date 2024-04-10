İngiltere Savunma Bakanlığı'na boyalı saldırı düzenlendi Youth Demand adlı aktivist grubun üyeleri İsrail'e silah ambargosu uygulanması talebi ile İngiltere Savunma Bakanlığı binasına boyalı saldırı yaptı.

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İHA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarına dünyanın dört bir yanın tepkiler gelmeye devam ediyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Youth Demand adlı aktivist grubun üyeleri İsrail'e silah ambargosu uygulanması talebi ile İngiltere Savunma Bakanlığı binasına boyalı saldırı düzenledi.

Protesto sırasında bazı aktivistler gözaltına alındı.

Grup tarafından yapılan açıklamada, "Bakanlık savunmuyor, öldürüyor. İngiltere, İsrail'e silah finansmanına izin verdiği için bu ölüm projesinin devam etmesini artık kabul etmiyoruz" denildi.

"Tutuklandıklarını görmekten memnuniyet duyduğum korkak suçlular"

İngiltere Savunma Bakanı Grant Schapps, yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanlığı'nın içindekiler her gün diktatörlere ve teröristlere karşı duruyorlar. Birçoğu hepimizi korumak için hayatlarını tehlikeye atan vatanseverler. Bugün bizi hedef alanlar ise tam tersi, tutuklandıklarını görmekten memnuniyet duyduğum korkak suçlular" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)