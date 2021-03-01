Ülkenin çeşitli bölgelerinden görülen meteor, güvenlik kameralarına yansıdı.

Pazar gecesi İngiltere'de gökyüzünde meteor kayıtlara geçti.

Güvenlik kamerasına yansıyan meteor, Manchester, Cardiff, Honiton gibi yerlerden görüldü.

İngiliz basını, akşam saatlerinde meydana gelen meteorun 7 saniye boyunca görüldüğünü aktardı.

İNGİLTERE METEOR AĞI AÇIKLAMA YAPTI

İngiltere Meteor Ağı, sosyal medya hesabından olayla ilgili fotoğraf paylaştı.

Bir grup amatör astronom tarafından kurulan ağ, "Açıkça görülebilen parçalanma ile yavaş hareket eden bir meteordu." açıklamasını yaptı. 120'den fazla kişinin söz konusu meteoru gördüğü kaydedildi.

İngiltere semalarında meteor görüntülendi ViDEO

VENÜS KADAR PARLAK

Meteorlar, dünya atmosferine girdiklerinde yanan uzay cismi olarak biliniyor.

ABD Meteor Topluluğu, bu "alev toplarının" gündüz ya da gece gökyüzünde Venüs kadar parıldadığını söylüyor.

TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLDÜ

Geçtiğimiz günlerde de Türkiye semalarında meteor görüntülenmiş, gökyüzü olayına Ankara, Trabzon, Yozgat, Samsun ve Çankırı gibi birçok ildeki vatandaşlar tanıklık etmişti.