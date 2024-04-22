İngiltere, Suudi Veliaht Prens Selman'ın yatırım vizyonundan pay almak istiyor Londra yönetimi, Vizyon 2023 projesi yatırımlarından yararlanmak için rotayı Riyad'a çevirdi. Taraflar, mayıs ayında bir araya gelerek ortaklık alanlarını ele alacak.

ensonhaber.com

İngiltere ve Suudi Arabistan, önümüzdeki ay başkent Riyad'da olası ekonomik iş birliklerini masaya yatıracak.

Başbakan Rishi Sunak, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Vizyon 2030 projesinden yararlanmayı amaçlayan yatırım hamlesi başlattı.

300'den fazla İngiliz şirket yöneticisinden oluşan bir heyet, 14-15 Mayıs'taki "Suudi Büyük Vadeli İşlemler" etkinliğinde Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden'a eşlik edecek.

İngiltere'nin gözü Vizyon 2030'da

Dowden, "İki ülke, güvenlik ve enerji konularında yakın iş birliği içinde çalışıyor." dedi ve ekledi:

Vizyon 2030 gündemini besleyen yeni alanlarda bu bağlantıları güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.

Suudi ekonomisini çeşitlendirme planı

Riyad yönetimi, petrole bağımlı ekonomiyi çeşitlendirmek istiyor. Veliaht Prens Selman, bu kapsamda 8 yıl önce Vizyon 2030 planını başlattı.

Her iki ülkeden yetkilileri bir araya getirecek etkinlik, Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 projesini destekleyen sektörlere odaklanacak. İngiliz firmaları Suudi yatırımcılara tanıtılacak.

İngiliz yetkililer, son aylarda özellikle yapay zekaya odaklanarak Londra-Riyad ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyor. Riyadlı yetkililer, geçen yılın kasım ayında Başbakan Sunak'ın ev sahipliği yaptığı küresel yapay zeka zirvesine davet edilmişti.

Araştırma iş birliği, finans, yeşil teknoloji

Bloomberg'ün aktardığına göre, mayıs ayındaki program, araştırma iş birliği ve gelişen teknolojilerin yanı sıra finans, yeşil teknoloji, sürdürülebilir inşaat ve kültürel projeler üzerinden gerçekleştirilecek.

İkili ticaret artıyor

İngiltere ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret, 2018'de 12,1 milyar sterlindi. 2022'de 16,5 milyar sterline yükseldi.

Başbakan Sunak, MBS olarak da bilinen Muhammed bin Selman'ı geçen yıl İngiltere'ye davet etmişti.

Ancak ziyaret konusunda henüz anlaşmaya varılmadı. Sunak, ekim ayında Riyad'da Veliaht Prens ile bir araya gelmişti.