Petrol
108.81
1.19%
Euro
16.12
0.01%
Dolar
14.69
0.08%
Altın
911.06
-0.16%
Borsa
2311
2.65%
Bitcoin
689.218
1.31%
BTXN Coin
34.40
-2.54%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Yağmur 9 C
    İngiltere ve Rusya arasında BM Güvenlik Konseyi krizi

    İngiltere ve Rusya arasında BM Güvenlik Konseyi krizi

    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) dönem başkanlığını devralan İngiltere, Rusya'nın 4 Nisan'da talep ettiği Ukrayna toplantısını kabul etmedi.
    • AA
    • 05.04.2022 - 06:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    BM Güvenlik Konseyi nisan ayı dönem başkanlığını İngiltere devraldı.

    Rusya, Buça'daki sivil ölümleri ile "soykırım ve savaş suçu" suçlamalarının ardından BM Güvenlik Konseyini 4 Nisan'da toplantıya çağırdı.

    BMGK dönem başkanı İngiltere ise Rusya'nın bu talebini kabul etmeyerek, konunun konseyin gündeminde olduğu üzere bir gün sonra 5 Nisan'da görüşülmesine karar verdi.

    BUÇA'DA SAVAŞ SUÇU İDDİASI

    BM Güvenlik Konseyi Başkanı ve İngiltere'nin Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, konseyin 5 Nisan'da toplanarak, Buça da dahil Ukrayna'da artan savaş suçu kanıtlarını görüşeceğini söyledi.

    Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise, BMGK toplantı taleplerinin reddedilmesi üzerine düzenlediği basın toplantısında, İngiltere'yi BMGK başkanlığını "kötüye kullanmakla" suçladı ve bu durumun "utanç verici" olduğunu belirtti.

    İngiltere ve Rusya arasında BM Güvenlik Konseyi krizi #1

    NEBENZİA İDDİALARI REDDETTİ

    Nebenzia, Buça'daki sivil ölümleri ve "savaş suçu" iddialarını ise reddederek, kentin Rus güçlerinin kontrolü altında olduğunda hiçbir sivilin şiddet olayı ile karşılaşmadığını ve zarar görmediğini savundu.


    İlginizi Çekebilir

    Harkov’da sığınak olan metro istasyonunda evlendiler
    Dünya

    Harkov’da sığınak olan metro istasyonunda evlendiler

    Hangi kara yolunda çalışma var? 4 Nisan Pazartesi kara yollarında son durum
    Yaşam

    Hangi kara yolunda çalışma var? 4 Nisan Pazartesi kara yollarında son durum

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor
    Tesla

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor

    Görüş Bildir