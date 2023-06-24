İngiltere, Wagner’in isyanını ‘en ciddi meydan okuma’ olarak gördü İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'da Wagner grubunun Rus yönetimine isyanıyla başlayan olaylara ilişkin, "Yaşananlar, son zamanlarda Rus devletinin karşı karşıya olduğu en ciddi meydan okumayı temsil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Rus paralı asker grubu Wagner, Rus yönetimine isyan başlattı.

Grubun kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp, karşılık vermekle tehdit etti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açtı.

Putin, "cezası ağır olacak" dedi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Wagner'in kamplarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddialar yalanlandı.

Bakanlık, bu sabah yaptığı açıklamada, tüm Wagner savaşçılarına "ihtiyatlı olmaları" ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulundu.

Rostov’u ele geçiren paralı askerler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından “hain” olarak ilan edildi.

Kameraların karşısına geçen Putin, “Herhangi bir iç ayaklanma bizim için büyük bir darbedir. Rusya’ya darbedir. Bunun cezasını vereceğiz. Cezası ağır olacaktır.” dedi.

İngiltere: Rusya'ya iki noktadan girildi

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'da Wagner grubunun Rus yönetimine isyanıyla başlayan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Rusya’da orduyla Wagner Grubu'nun karşı karşıya geldiğinin belirtildiği açıklamada, gruba bağlı birliklerin Ukrayna'dan Rusya'ya iki noktadan girdiği bildirildi.

'Çatışma kesin değil ancak...'

Açıklamada, Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in "özgürlük yürüyüşü" olarak nitelendirdiği operasyon sonucu grubun Rusya'nın Ukrayna operasyonlarını yürüttüğü Rostov'daki askeri üsle kilit noktaları işgal ettiği kaydedilerek, "Wagner Grubu, Moskova'yı ele geçirmek hedefiyle Voronej Oblastı üzerinden kuzeye doğru ilerliyor. Rus güçleri ile Wagner arasında bir çatışma olduğuna dair kısıtlı kanıt olsa da bazıları muhtemelen pasif duruş göstererek Wagner'e karşı durmadı." ifadeleri kullanıldı.

"En ciddi meydan okuma"

İlerleyen saatlerde Ulusal Muhafızlar başta olmak üzere ordu güçlerinin tavrının krizin gidişatını belirleyeceğine işaret edilen açıklamada, "Yaşananlar, son zamanlarda Rus devletinin karşı karşıya olduğu en ciddi meydan okumayı temsil ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.