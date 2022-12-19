İngiltere Yüksek Mahkemesi: Göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesi yasal

Yargıç, sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planının insan hakları yasalarını çiğnemediğini vurguladı.

İngiltere'de, tartışmalı Ruanda planına yeşil ışık yakıldı.

Ülkede yasa dışı şekilde kalan göçmen ve sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesi için geçtiğimiz nisan ayında, iki ülke arasında Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı Anlaşması imzalandı.

Uzun süredir konuşulan karar, İngiltere Yüksek Mahkemesi'nden onay aldı.

Göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesine yeşil ışık

Mahkeme, hükümetin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planının "yasal" olduğuna hükmetti.

Yargıç Clive Lewis, hükümetin düzensiz göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planının ve sığınma taleplerinin bu ülkede karara bağlanması için düzenlemeler yapmasının "yasal" olduğunu belirtti.

Yargıç: İnsan hakları yasalarını ihlal etmiyor

Planın, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Sözleşmesi veya insan hakları yasalarını ihlal etmediğinin altını çizen Yargıç Lewis, Ruanda'ya gönderilmesi planlanan 8 sığınmacının durumunun ise İçişleri Bakanlığı tarafından "yeniden değerlendirilmesi" gerektiğini bildirdi.

Temyizle ilgili karar 16 Ocak'a ertelendi

Yargıç Lewis, mahkemenin verdiği hükmün temyize götürülmesine izin verilip verilmeyeceğine ilişkin kararın ise 16 Ocak 2023'e ertelendiğini söyledi.

Böylelikle İngiltere İçişleri Bakanlığı, göçmenleri Ruanda'ya gönderme politikasına karşı açılan davayı kazandı.

Ruanda ile yapılan anlaşma

İngiltere ile Ruanda arasındaki anlaşmaya insan hakları kuruluşları tepki göstermişti. Temyiz Mahkemesi yargıçları, 13 Haziran'da, göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya götürecek ilk uçuşun yapılabileceğine hükmetmişti.

AİHM, uçağın kalkışını durdurdu

Bireysel başvuruları reddedilen sığınmacıların avukatları, uçağın kalkmasına saatler kala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuru yapmıştı.

AA'nın haberine göre, AİHM de 14 Haziran’da uçağın hareketine dakikalar kala aldığı kararla uçuşu durdurmuştu.

Sunak: İngiltere’ye yasa dışı yollardan girerseniz burada kalamazsınız

İngiliz hükümetinin gelecek yılın başlarında Manş Denizi'ni geçen göçmenlerin İngiltere'de kalmasını yasaklayacak bir yasa çıkaracağını söyleyen Başbakan Rishi Sunak, "İngiltere’ye yasa dışı yollardan girerseniz burada kalamazsınız. Hızla ya kendi ülkenize ya da sığınma talebinizin değerlendirileceği güvenli bir ülkeye geri gönderileceksiniz." demişti.

Uçuşlar yeniden başlatılacak

AA'nın haberine göre, Başbakan Sunak ayrıca, göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya gönderecek tartışmalı uçuşları yeniden başlatacaklarını, milletvekillerinin ülkenin sığınmacı kapasitesini belirlemek için yakın zamanda bir kota belirleyebileceğini duyurdu.