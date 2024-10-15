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İngiltere'de 10 saat muayene için bekletilen kadın hayatını kaybetti

İngiltere'de 10 saat muayene için bekletilen kadın hayatını kaybetti İngiltere’de 31 yaşındaki Tamara Davis, Brighton’daki bir hastanede 10 saat koridorda bekletildikten sonra hayatını kaybetti. Tamara'nın ölüm nedeni sepsis ve çoklu organ yetmezliği olarak açıklandı.