İngiltere'de 10 saat muayene için bekletilen kadın hayatını kaybetti

İngiltere'nin Brighton kentinde yaşanan bir olay şaşkına çevirdi.
31 yaşındaki Tamara Davis, Royal Sussex County Hastanesi'nin acil servisinde 10 saat boyunca koridorda bir sedyede bekletildikten sonra hayatını kaybetti.
Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye getirilen Tamara, ilk müdahalenin ardından yer yetersizliği nedeniyle koridora alındı.
10 SAAT SEDYEDE BEKLETİLDİ: HAYATINI KAYBETTİ
Durumu giderek kötüleşen ve kan öksürmeye başlayan genç kadın, yeterli bakım alamadı.
İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre kız kardeşi Miya, Tamara'nın "en savunmasız anında terk edildiğini" belirtti.
SAĞLIK SİSTEMİNE ELEŞTİRİ GELDİ
Soruşturma mahkemesinde konuşan Dr. Andrew Leonard, koridorda bakım vermenin normal süreçlerin başarısızlığı olduğunu vurguladı.
Sistemdeki baskıların bu duruma yol açtığını, ancak bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.
ÖLÜM NEDENİ ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ OLARAK AÇIKLANDI
Öte yandan Tamara'nın ölüm nedeni sepsis ve çoklu organ yetmezliği olarak açıklandı.
Ailesi, hastaneden aldığı "iğrenç" tedavi nedeniyle öldüğünü iddia etti.
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