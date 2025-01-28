İngiltere'de 18 yaşındaki oğlu tarafından korkunç şekilde öldürüldü

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İngiltere'de kan donduran bir olay meydana geldi.

18 yaşındaki Frederico Canuzo, annesi 48 yaşındaki Chintzia McIntyre’ı çekiçle öldürdü.

29 Ağustos tarihinde İngiltere'nin Warrington kasabasındaki evde meydana gelen olayda, Canuzo'nun üvey babası ve McIntyre'ın eşi olan şahıs, iş seyahatindeyken telefonuna gelen bildirimle hemen polise haber verdi.

ANNESİNE SALDIRDI: ÇEKİÇLE ÖLDÜRDÜ

Ekipler olay yerine geldiğinde ise korkunç bir manzarayla karşılaştı.

Ağır yaralanan anne Chintzia'nın hayatını kaybettiği görüldü.

Yapılan incelemelerde, Chintzia'nın başına en az 29 kez çekiçle vurulduğu belirlendi.

EN AZ 29 KEZ ÇEKİÇLE VURDU

İngiliz basınından Daily Mail'in aktardığına göre mahkemeye çıkarılan 18 yaşındaki Canuzo ise suçunu kabul etti.

Tahrik altında suçu işlediğini iddia eden Canuzo, Londra'ya gitmeye çalışırken tutuklanmıştı.