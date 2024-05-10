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İngiltere'de 2 öğrencisini istismar eden öğretmen hamile çıktı

İngiltere'de 2 öğrencisini istismar eden öğretmen hamile çıktı İngiltere'de 30 yaşındaki öğretmen Rebecca Joynes, 15 yaşındaki iki erkek öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Hakkında soruşturma başlatılan kadının, ilişkiye girdiği öğrencilerden birinden hamile kaldığı da ortaya çıktı.