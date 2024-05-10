İngiltere'de 2 öğrencisini istismar eden öğretmen hamile çıktı

İngiltere'de mide bulandıran bir olay yaşandı.
Rebecca Joynes isimli 30 yaşındaki öğretmen, 15 yaşındaki iki erkek öğrencisine cinsel istismarda bulundu.
Yaşanan olay ülke gündemini sarsarken istismarcı öğretmenin, öğrencilerden birinden hamile kaldığı ortaya çıktı.
2 öğrencisini istismar etti: Hamile kaldı
Daily Mail'in aktardığına göre öğrencileriyle bir telefon uygulaması üzerinden iletişim kurduğu belirlenen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.
18 yaşın altındaki hiç kimseyle teması olmaması şartıyla kefaletle serbest bırakılan öğretmenin, uzaklaştırma cezası sırasında iletişimde olduğu başka bir reşit olmayan öğrencisiyle de uzun süreli cinsel ilişki içinde olduğu belirlendi.
Bebeğin hangi öğrenciden olduğu belirlenecek
Joynes, birliktelik yaşadığı öğrencisiyle arasındaki cinsel yakınlaşmanın çocuk 16 yaşına bastıktan sonra gerçekleştiğini öne sürdü.
Joynes'un hangi öğrencisinden hamile kaldığı DNA testi ile belirlenecek.
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