İngiltere'de 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, ölen babasının yanında bulundu İngiltere'de 60 yaşındaki Kenneth'in Battersby ve kendisine sarılı haldeki 2 yaşındaki oğlu evlerinde ölü olarak bulundu. Babanın kalp krizi geçirerek öldüğü, 2 yaşındaki oğlunun ise iki hafta boyunca yaşam savaşı verdikten sonra açlıktan ve susuzluktan öldüğü belirlendi.

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İngiltere'de, okuyanların kanını donduran bir olay yaşandı.

Lincolnshire bölgesinde yaşayan 60 yaşındaki Kenneth Battersby ve 2 yaşındaki oğlu Bronson Battersby, evlerinde ölü bulundu.

Baba kalp krizinden, küçük çocuk ise açlıktan ve susuzluktan öldü

60 yaşındaki babanın, cansız bedeninin bulunmasından 14 gün önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği ifade edilirken, küçük çocuğun ise açlıktan ve susuzluktan yaşamını yitirdiği rapor edildi.

İkilinin cansız bedenleri ise birbirinin yanında uzanmış halde sosyal hizmetler görevlileri tarafından bulundu.

Anne yaşananlara isyan etti

The Sun'a konuşan 43 yaşındaki anne Sarah Piesse, "Bunun olduğuna hala inanmıyorum. Otopsinin sonuçlarını aldım. Bronson, babası öldüğü için açlıktan öldü. Benimle olmasına izin verselerdi durum böyle olmazdı." dedi.

Oğlunun ölüm haberini aldıktan sonra cansız bedeni teşhis etmek için hastaneye gittiğini söyleyen anne Piesse, "Ona bakamadım bile. Çok uzun sürede ölmüş bir halde yerde kalmıştı. Ona yalnızca dokunabildim. Yüreğimden bir parçanın koptuğunu o an hissettim." diye konuştu.

Görevliler eve iki kez uğramış

Öte yandan korkunç olayın ardından açıklama yapan İl meclisi sözcüsü, sosyal hizmet görevlisinin Bay Battersby ile 27 Aralık'ta iletişime geçtiğini ve 2 Ocak'ta bir ziyaret ayarladığını doğruladı.

Görevliler kapıyı çaldıklarında yanıt alamamıştı. Haber verilmeden 4 Ocak'ta yapılan ikinci bir ziyaretin de cevapsız kalmasının ardından Lincolnshire Polisi ile tekrar temasa geçildiği belirtildi.

Günler sonra 9 Ocak'ta sosyal hizmet görevlisi, baba Battersby ve oğlunun ölü bulunduğu eve girebildi.