İngiltere'de 20 yaşındaki gence 9 milyon dolarlık büyük ikramiye çıktı

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İngiltere'de yaşayan 20 yaşındaki stajyer mühendis James Clarkson, hayatının şansını yakaladı.

20 yaşındaki stajyer mühendis, çalışma hayatının ilk yıllarında piyangodan büyük ikramiye kazandı.

7,5 milyon pound (9,2 milyon dolar) ikramiye kazanan genç stajyer, işe gitmeye devam edeceğini söyledi.

STAJYER MÜHENDİSE PİYANGO ÇIKTI: ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM

Büyük ikramiyeyi kazandıktan sonra işe giden Clarkson, "Henüz yolun çok başındayım. Mühendislikte kendimi geliştirmek istiyorum. Çalışmaya devam edeceğim ve işe gideceğim." diye konuştu.

BBC'nin aktardığına göre 20 yaşındaki genç, kazandığı büyük ikramiyenin ardından kız arkadaşına pahalı bir çanta hediye ettiğini ve uzun bir tatil planladıklarını söylerken, ailesinin ev kredisini de ödeyeceğini söyledi.

"SADECE BANA DEĞİL, AİLEME DE FAYDA SAĞLASIN"

Clarkson, "Bu para sadece bana değil, aileme de fayda sağlasın istiyorum.'' açıklamasında bulundu.

2024 Şubat ayında piyangodan 78 milyon dolar kazanan muhasebeci Richard Nuttall da çalışmaya devam etmekte kararlı olduğunu açıklamıştı.