İngiltere'de 200 milyon yıllık balık fosili açık artırmaya çıkarılacak

24 Kasım'daki etkinlikte balık fosili, açık artırmada 50 bin sterlinden satışa sunulacak.

İngiltere'de gelecek ay, bir balık fosili için açık artırma düzenlenecek.

24 Kasım'da, Sussex'teki Summers Place Müzayede Evi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte, 200 milyon yıllık fosil satışa çıkarılacak.

50 BİN STERLİN'DEN SATIŞA ÇIKARILACAK

Balık fosilinin 50 bin sterlinden (yaklaşık 535 bin Türk Lirası) satışa sunulacağı kaydedildi.

Son derece nadir olduğu belirtilen Coelacanth türü balık fosilinin iyi halde bulunduğu kaydedildi.

"SATIŞA ÇIKMALARI NADİR BİR DURUM"

Balığın, Almanya'da Solnhofen bölgesi civarında bulunan ve birçok iyi korunmuş canlının bulunduğu fosil alanlarından geldiği belirtildi.

Müzayede Evi Direktörü Rupert van der Werff, fosil için "Çok nadiren ortaya çıkarlar ve satışa çıkmaları daha da nadirdir." dedi.

Balık fosili, dinozor yumurtaları ve kehribar renginde korunmuş fosiller gibi ürünlerin yanında satışa sunulacak.