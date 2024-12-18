İngiltere'de 45 dakika boyunca öksüren gazeteci felç oldu

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İngiltere'de yaşayan ve radyo sunuculuğu yapan Jennie Gow, 2 yıl önce yaşadığı talihsiz bir olay nedeniyle felç oldu.

Uzun süre şiddetli öksürükleri nedeniyle kötü günler geçiren Gow'ın durumu, günden güne kötüleşti.

Bir sabah işe gitmek üzere uyanan genç kadın, tekrar bir öksürük krizine tutuldu.

Krizler o kadar şiddetliydi ki Gow bilincini kaybetme sınırındaydı.

İNME İNDİ

Banyoya girdiğinde tan 45 dakika boyunca durmadan öksüren kadın, bir anda kendini kaybetti.

Evdekilerin fark etmesi üzerine apar topar hastaneye kaldırılan Jennie Gow'un yüzünün sağ tarafına inme indiği belirlendi.

"KOVİD TESTİ BİLE YAPTIRDIM"

O dönem sürekli öksürdüğünü anlatan Gow, ''Öksürüklerim o kadar şiddetliydi ki, defalarca kovid 19 testi bile yaptırdım. Hepsi de negatif çıktı. Yine bir sabah keskin öksürüklerle uykumdan uyandım. Banyoya yüzümü yıkamaya gittiğimde iyice şiddetlendi.

O an o kadar kötüleştim ki, aklıma gelen tek şey banyo lavabosuna tutunmak oldu çünkü bayılacak gibi hissediyordum. Sonunda dayanamadım ve yere serildim. Eşim düşme sesimi duyup yanıma koştuğunda kendimden geçmiştim'' dedi.

"BİR DAHA KONUŞAMAYACAĞIMI SANIYORDUM"

Bir süre hastanede yatan talihsiz kadın, konuşmakta güçlük çekiyor ve söylemek istediklerini beyaz bir tahtaya yazıyordu.

Jennie Gow, ''Felç belirtilerini önceden görebilmek çok önemli. Çünkü erken teşhis, tedavinin olumlu şekilde ilerlemesine epey fayda sağlıyor. Günlerce hastanede yattım, bir daha hiç konuşamayacağımı ve beynimi eskisi gibi kullanamayacağımı sanıyordum'' ifadelerini kullandı.