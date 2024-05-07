İngiltere'de 5 aylık bebek eğlence parkında kalp krizi geçirdi, annesi tutuklandı Legoland Windsor tema parkında henüz 5 aylık bebek kalp krizi geçirdi. 27 yaşındaki anne, ihmal şüphesiyle tutuklandı.

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İngiltere'de Legoland Windsor tema parkında talihsiz bir olay yaşandı.

Parka gelen henüz 5 aylık bebek kalp krizi geçirdi.

Durumu kritik

Polis, hastaneye kaldırılan bebeğin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Anne tutuklandı, sonra serbest kaldı

27 yaşındaki anne, "yaralanmaya neden olacak şekilde" çocuğu ihmal şüphesiyle tutuklandı. Fakat kefaletle serbest bırakıldı.

Çocuk İstismar Soruşturma Birimi'nden Det Con Zoe Eele, konuya ilişkin şunları söyledi:

Öncelikle, kalp krizi geçirdikten sonra hastanede durumunun kritik olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Legoland Windsor Resort'taki ekiple yakın bir şekilde çalışıyoruz. Kamuoyundan olayla ilgili spekülasyonlardan kaçınmasını ve bu üzüntülü dönemde çocuğun ailesine saygı duymasını rica ediyorum.

"Başka şüpheli yok"

Polis, olayla ilgili başka şüpheli aramadıklarını söyledi. Tema parkından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: