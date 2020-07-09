İngiltere'de 5 bin 300 kişi işten çıkarılacak

Ülkenin en büyük perakendecilerinden olan John Lewis ve Boots, toplamda 5 bin 300 kişinin işten çıkarılacağını açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle ekonomisi önemli ölçüde etkilenen İngiltere'nin en büyük ilaç ve sağlık ürünleri zinciri olan Boots, şirketin yönetim merkezinin yeniden yapılandırılacağını, 48 optik şubesinin kapatılacağını ve toplam 4 bin kişinin işine son verileceğini duyurdu.

John Lewis'den gelen açıklamada ise firmanın Birmingham ve Watford'daki büyük mağazalarının koronavirüsün azalmasıyla yeniden açılmayacağı, 8 mağazanın kapatılacağı ve bin 300 kişinin işten çıkarılacağı aktarıldı.

HÜKÜMETİN 30 MİLYAR LİRALIK YATIRIMI

Perakende zincirlerinden gelen duyurular, dün İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın koronavirüs salgınının ardından ekonominin yeniden canlandırılması için 30 milyar sterlin seviyesindeki yatırım planını açıklamasından bir gün sonra geldi.

Sunak, İngiltere parlamentosunda yaptığı açıklamada, hükümetin koronavirüs salgını nedeniyle çalışamayanlara yönelik verdiği maaş desteğinin ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini, programın sona ermesinin ardından işletmelere her çalışan için 3 ay boyunca biner sterlin ek destek verileceğini belirtmişti.

İTİRAF GELDİ

Maliye Bakanı, yeni ekonomik desteğin milyonlarca işçinin işini kaybetmesini durdurmak için yeterli olmayacağı yönündeki eleştirilere karşılık İngiltere'de “ciddi bir durgunluk” yaşandığı ancak “her işi” koruyamayacağını itiraf etti.

HAREKETLİLİK AZALDI

Boots Genel Müdürü Sebastian James, çoğu Boots satış noktasının eczane ve sağlık hizmetleri sunmak için kilitlenme boyunca açık kaldığını ancak hareketliliğinin "önemli ölçüde azaldığını" dile getirdi.

Boots yetkilisi, ayrıca sağlık ve bakım ürünlerinde yaklaşık yüzde 50 düşüş yaşadıklarını, optisyenlerde ise bu oranın yüzde 70 azaldığını ifade etti.

PERSONEL SAYISI DÜŞÜYOR

Gelecek aydan başlayarak hükümet destekli maaş ödeme planının aşamalı olarak kaldırılmasıyla karşı karşıya kalan perakendeciler, maaş destekleri geri çekildikçe mağazalardaki personel sayılarını düşürüyor.