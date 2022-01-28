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    İngiltere'de 72 yıldır polis çevirmesine takılmayan ehliyetsiz adam

    İngiltere'nin Notthingham kentinde 84 yaşındaki bir sürücünün, 72 yıldır ehliyetsiz araba kullandığı ortaya çıktı.
    • DHA
    • 28.01.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 14:18
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    İngiltere'de 72 yıldır polis çevirmesine takılmayan ehliyetsiz adam

    İngiltere'nin Notthingham şehrinde, çarşamba akşamı devriye gezen polisler, seyir halindeki bir aracı durdurdu.

    Durdurulan aracın 84 yaşındaki sürücüsü, kontrollerin yapıldığı sırada polisleri şaşkına çeviren bir itirafta bulundu.

    "12 YAŞINDAN BERİ EHLİYETİM YOK"

    12 yaşından beri ehliyetsiz araç kullandığını söyleyen sürücü, hayatında hiç polis tarafından durdurulmadığını ifade etti.

    Ayrıca sürücünün, aracına hiç sigorta yaptırmadığı da öğrenildi.

    "NASIL BAŞARDIYSA POLİS TARAFINDAN HİÇ DURDURULMADI"

    Öte yandan Notthingham Polisi'nin Facebook paylaşımında "Olanlara inanamadık. 1938 doğumlu sürücü 12 yaşından beri ehliyetsiz ve sigortasız araba kullandığını itiraf etti. Ve nasıl başardıysa polis tarafından hiç durdurulmadı.'' denildi.

    İngiltere de 72 yıldır polis çevirmesine takılmayan ehliyetsiz adam #1


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