İngiltere'de aktivistler 'Gazze için' BBC'nin binasını kırmızıya boyadı

AA

İngiltere'nin başkenti Londra'da, dünyaca ünlü basın kuruluşu BBC'ye yönelik dikkat çeken bir protesto düzenlendi.

"Palestine Action" adlı grubun üyesi aktivistler, İngiliz yayın kuruluşu BBC'yi, Filistin halkına ve Gazze'ye yönelik haberlerinde İsrail yanlısı tutum sergilediği ve savaş suçlarını örtbas ettiği gerekçesiyle protesto etti.

GAZZE İÇİN PROTESTO ETTİLER: KIRMIZI BOYA ATIP CAMLARI KIRDILAR

Portland Place'te yer alan BBC'nin binasının dış cephesine Filistin'de hayatını kaybedenlerin kanını temsilen kırmızı boya atan aktivistler, binanın camlarını da kırdı.

Grup, yaptığı yazılı açıklamada, BBC'nin Gazze'deki olayları olduğundan farklı yansıttığını ve İsrail'in savaş suçlarını hafifleterek aktardığını bildirdi.

"İSRAİL'İN SAVAŞ SUÇLARINI AKLAYAN BBC, SOYKIRIMIN SUÇ ORTAĞI"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen grubun sözcüsü de "BBC'nin yanlı haberleri bir gazetecilik hatası değil, hayatları etkileyen bir mesele. İsrail'in savaş suçlarını aklayan BBC, Gazze'de yaşanan soykırımın suç ortağıdır." ifadelerini kullandı.

Londra Metropolitan Polisi de olaya ilişkin yaptığı açıklamada, dün sabah yerel saatle 02.50'de Portland Place'te BBC binasına yönelik "mala zarar verme" ihbarı aldıklarını bildirdi.

BBC SESSİZ KALMAYI TERCİH ETTİ

Açıklamada, binanın dış cephesine kırmızı boya püskürtüldüğü ve camlarının kırıldığı belirtilerek, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, olaya ilişkin yorum yapmadı.