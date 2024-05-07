İngiltere'de antibiyotik kullanan genç kız felç geçirdi İngiltere'de yaşayan 18 yaşındaki Tia Lazzeri-Madden isimli genç kız, antibiyotik kullandıktan sonra felç oldu.

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İngiltere'de şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

18 yaşındaki Tia Lazzeri-Madden isimli genç kız, geçirdiği bir cilt enfeksiyonu sırasında reçeteli antibiyotik kullandı.

Daha sonra Tia, günler içerisinde yan etkiler yaşamaya ve bacaklarında hissizlik fark etmeye başladı.

Antibiyotik kullandı: Felç kaldı

Yan etkilerin artmasıyla birlikte hastaneye kaldırılan genç kıza bir dizi test yapıldı.

Fonksiyonel Nörolojik Bozukluk teşhisi konulan genç kız, aynı hafta içinde yürüme yetisini kaybetti.

The Sun'ın aktardığına göre zayıflık ve titremeden konuşma sorunlarına kadar çeşitli engelleyici semptomlara neden olan hastalık, genç kızı tekerlekli sandalyeye mahkum etti.

"Belden aşağımın neredeyse felçli olduğu bir dönem yaşıyorum"

Yaşadıklarını anlatan Tia, “Beynim eskisi gibi çalışmıyor. Hala kafam karışıyor. Sadece kısa mesafeleri yürüyebiliyorum. Tekerlekli sandalye kullanmak zorundayım. Ayrıca çabuk yoruluyorum ve bacaklarımdan birinde korkunç bir ağrı çekiyorum. Tek başıma çalışamıyorum veya dışarı çıkamıyorum. Koşuya çıkmayı ve spor salonuna gitmeyi seven, sağlıklı, mutlu bir gençken, belden aşağımın neredeyse felçli olduğu bir dönem yaşıyorum. Asla bir zamanlar olduğum kişi olamayacağımdan korkuyorum." diye konuştu.