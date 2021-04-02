İngiltere'de araba kundakçısı kendini yaktı

İngiltere'de araba kundakçısı kendini yaktı

Park halindeki araçla beraber ayakkabısı da alev alan kundakçının o anları kameraya yansıdı.

İngiltere'de bir köy evinin önüne gelen iki kundakçı, park halindeki araçlardan birine benzin dökmeye başladı.

Benzinin ardından çakmak çakan şahıslardan biri, yanlışlıkla ayağını ateşe verdi.

Aracın da alev almasıyla paniğe kapılan kundakçının yaşadığı zor anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İşte o anlar...

İngiltere'de araba kundakçısı kendini yaktı