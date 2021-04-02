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    İngiltere'de araba kundakçısı kendini yaktı

    Park halindeki araçla beraber ayakkabısı da alev alan kundakçının o anları kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2021 - 14:05
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 14:58
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    İngiltere'de araba kundakçısı kendini yaktı

    İngiltere'de bir köy evinin önüne gelen iki kundakçı, park halindeki araçlardan birine benzin dökmeye başladı.

    Benzinin ardından çakmak çakan şahıslardan biri, yanlışlıkla ayağını ateşe verdi.

    Aracın da alev almasıyla paniğe kapılan kundakçının yaşadığı zor anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    İşte o anlar...

    İngiltere'de araba kundakçısı kendini yaktı

    İngiltere de araba kundakçısı kendini yaktı #1

    İngiltere de araba kundakçısı kendini yaktı #2

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