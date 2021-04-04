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İngiltere'de arabanın bagajından koyun çıktı

İngiltere'de arabanın bagajından koyun çıktı

İngiliz polisi, şüphe üzerine durduğu araçta koyun olduğunu fark etti. Koyunun sahibinin bulunması için harekete geçildi.