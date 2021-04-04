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- İngiltere'de arabanın bagajından koyun çıktı
İngiltere'de arabanın bagajından koyun çıktı
İngiliz polisi, şüphe üzerine durduğu araçta koyun olduğunu fark etti. Koyunun sahibinin bulunması için harekete geçildi.
- Haber Merkezi
- 04.04.2021 - 15:06
- Güncelleme : 04.04.2021 - 16:03
İngiltere'de bir aracı durduran polis, ilginç manzarayla karşılaştı.
Leicestershire polisi, kırmızı ışıkta durmayan sürücü için harekete geçti.
Polisin dikkatini çeken durum sonrasında şoför durdurulurken, aracın içinde koyun olduğu görüldü.
ARAÇTAN KOYUN ÇIKTI
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, sürücü koyunun yasal olarak satın aldığını savundu.
Şüphelilerin henüz suçlanamayacağını belirten polis, konunun soruşturma ilerledikçe aydınlatılacağını bildirdi.
KOYUNUN SAHİBİ ARANIYOR
BBC'nin haberine göre, araçtaki iki şüpheli sorguya çekilecek. Aynı zamanda koyunun sahibinin tanımlanması için kulak etiketi numarasına başvurulacağı kaydedildi.
Koyunun sahibini tanıyanların, yetkililerle iletişime geçmesi istendi.