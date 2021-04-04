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    İngiltere'de arabanın bagajından koyun çıktı

    İngiliz polisi, şüphe üzerine durduğu araçta koyun olduğunu fark etti. Koyunun sahibinin bulunması için harekete geçildi.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2021 - 15:06
    • Güncelleme : 04.04.2021 - 16:03
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    İngiltere'de arabanın bagajından koyun çıktı

    İngiltere'de bir aracı durduran polis, ilginç manzarayla karşılaştı.

    Leicestershire polisi, kırmızı ışıkta durmayan sürücü için harekete geçti.

    Polisin dikkatini çeken durum sonrasında şoför durdurulurken, aracın içinde koyun olduğu görüldü.

    ARAÇTAN KOYUN ÇIKTI

    Olayla ilgili inceleme başlatılırken, sürücü koyunun yasal olarak satın aldığını savundu.

    Şüphelilerin henüz suçlanamayacağını belirten polis, konunun soruşturma ilerledikçe aydınlatılacağını bildirdi.

    İngiltere de arabanın bagajından koyun çıktı #1

    KOYUNUN SAHİBİ ARANIYOR

    BBC'nin haberine göre, araçtaki iki şüpheli sorguya çekilecek. Aynı zamanda koyunun sahibinin tanımlanması için kulak etiketi numarasına başvurulacağı kaydedildi.

    Koyunun sahibini tanıyanların, yetkililerle iletişime geçmesi istendi.

    İngiltere de arabanın bagajından koyun çıktı #2

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