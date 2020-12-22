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    İngiltere'de aşı ve karantina karşıtlarının protestosunda ortalık karıştı

    İngiltere'de aşı ve karantina karşıtlarının protestosunda ortalık karıştı

    Kısıtlamalarda yeni aşamayı devreye alan Londra yönetimi, tepkilerle karşılaştı. Başbakan Johnson, protestoculara karşı polisin çabasını övdü.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2020 - 16:23
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 16:57
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    İngiltere, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında daha sıkı önlemlerin bulunduğu dördüncü aşamaya geçti.

    Başbakan Boris Johnson, Noel'de ailelerin bir araya gelmesinin yasaklanmasına karar verildiğini açıkladı, halktan evde kalmasını istedi.

    LONDRA'DA YÜKSEK GERİLİM

    Karantina ve aşı karşıtları ise başkent Londra'da düzenlenen gösteride bir araya geldi. Yürüyüşe geçen göstericilerle polis arasında tansiyon zaman zaman yükseldi.

    5 POLİS YARALANDI

    Independent'ın haberine göre, çıkan olaylarda 5 polis yaralanırken, gözaltına alınan 29 göstericiye 10 bin sterlin para cezası uygulandı.

    İngiltere'de aşı ve karantina karşıtlarının protestosunda ortalık karıştı ViDEO

    BORIS JOHNSON'DAN POLİSE ÖVGÜ

    Yetkililer, protestocuların Londra'da yaşayanların sağlığını tehlikeye attığını belirterek, yakalananlara sağlık koruma düzenlemelerini ihlal ettiği gerekçesiyle ceza kesildiğini bildirdi.

    Üç göstericiye de bir acil durum görevlisine saldırdığı gerekçesiyle ceza uygulandığı aktarıldı. Başbakan Johnson, yaptığı açıklamada, kuralları çiğneyenlerle başa çıkma konusunda polisin "harika çalışmasına" ve "yumuşak dokunuşuna" övgüde bulundu.

    PROTESTOCULARA MESAJ: TEREDDÜT ETMEYECEĞİZ

    Metropolitan Polis Teşkilatı Şefi Alex Murray, herhangi bir yaptırım eylemi için özür dilemeyeceğini söyleyerek, "Bu protesto, Londra'da kısıtlamalar getirilmeden birkaç saat önce gerçekleşti." dedi. Murray, devam eden salgın döneminde kanunları tereddüt etmeden uygulayacaklarının altını çizdi.

    İngiltere de aşı ve karantina karşıtlarının protestosunda ortalık karıştı #1

    İngiltere de aşı ve karantina karşıtlarının protestosunda ortalık karıştı #2

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