Kısıtlamalarda yeni aşamayı devreye alan Londra yönetimi, tepkilerle karşılaştı. Başbakan Johnson, protestoculara karşı polisin çabasını övdü.

İngiltere, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında daha sıkı önlemlerin bulunduğu dördüncü aşamaya geçti.

Başbakan Boris Johnson, Noel'de ailelerin bir araya gelmesinin yasaklanmasına karar verildiğini açıkladı, halktan evde kalmasını istedi.

LONDRA'DA YÜKSEK GERİLİM

Karantina ve aşı karşıtları ise başkent Londra'da düzenlenen gösteride bir araya geldi. Yürüyüşe geçen göstericilerle polis arasında tansiyon zaman zaman yükseldi.

5 POLİS YARALANDI

Independent'ın haberine göre, çıkan olaylarda 5 polis yaralanırken, gözaltına alınan 29 göstericiye 10 bin sterlin para cezası uygulandı.

İngiltere'de aşı ve karantina karşıtlarının protestosunda ortalık karıştı ViDEO

BORIS JOHNSON'DAN POLİSE ÖVGÜ

Yetkililer, protestocuların Londra'da yaşayanların sağlığını tehlikeye attığını belirterek, yakalananlara sağlık koruma düzenlemelerini ihlal ettiği gerekçesiyle ceza kesildiğini bildirdi.

Üç göstericiye de bir acil durum görevlisine saldırdığı gerekçesiyle ceza uygulandığı aktarıldı. Başbakan Johnson, yaptığı açıklamada, kuralları çiğneyenlerle başa çıkma konusunda polisin "harika çalışmasına" ve "yumuşak dokunuşuna" övgüde bulundu.

PROTESTOCULARA MESAJ: TEREDDÜT ETMEYECEĞİZ

Metropolitan Polis Teşkilatı Şefi Alex Murray, herhangi bir yaptırım eylemi için özür dilemeyeceğini söyleyerek, "Bu protesto, Londra'da kısıtlamalar getirilmeden birkaç saat önce gerçekleşti." dedi. Murray, devam eden salgın döneminde kanunları tereddüt etmeden uygulayacaklarının altını çizdi.