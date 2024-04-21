İngiltere'de başörtülü kadınlara sözlü taciz: Sizi sevmiyoruz, ülkeden defolun Yolda yürüyen başörtülü kadınları taciz eden İngiliz, "Biz Hristiyan bir ülkeyiz, Müslüman ülke değiliz" dedi. Sosyal medyayı sallayan o anlarla ilgili tepkiler gecikmedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İngiltere'de başörtülü kadınlar, bir İngiliz vatandaşının sözlü saldırısına uğradı.

Romford'da kayıtlara geçen görüntülerde, yolda yürüyen başörtülüler, kendilerine yaklaşan saldırganın çirkin sözlerine maruz kaldı.

Ağza alınmayacak ifadelerle sözlü tacizde bulunan İngiliz, başörtülülerden ülkeyi terk etmelerini istedi.

Başörtülü kadınlar hedefte: Biz Hristiyan ülkeyiz

"Taciz mi? Sizi sevmiyoruz. Ülkeden defolun" şeklinde ifadeler kullanan saldırgan, çevredekilerin uyarılarına rağmen sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Biz Hristiyan bir ülkeyiz, Müslüman ülke değiliz. Sizi sevmiyoruz. İngiltere'den defolun. Siz ülkemizin kanserisiniz.

"Mide bulandırıcı an"

İngiliz basını, söz konusu kişiyi ve saldırıyı "ırkçı eşkıya", "mide bulandırıcı an" ifadeleriyle aktardı.

Destek mesajları: Onların yanındayız

İzleyenlerin tepkisini çeken görüntülerle ilgili şikayetlerin dile getirildiği yorumlar yapıldı. İngiliz polisinden, "hasta ırkçı" olarak tanımlanan kişiyi bulması istenirken şöyle denildi:

Bu korkak, bir grup kadını tehdit ediyor. Aşağılık, korkunç, ırkçı ve İslamofobik hakaretlere maruz bırakıyor. Onların yanındayız.



Kesinlikle korkunç. O kadınların buna maruz kalmasına çok üzüldüm. Halktan kimse ise yardımlarına koşmadı.

'Saldırganı bulun' çağrıları yapıldı

Yaşananların "iğrenç" ve "kesinlikle kabul edilemez" olduğu vurgulandı. Saldırganın tespit edilerek hapse atılması gerektiğini söyleyenler de oldu.