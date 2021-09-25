Shell’in İngiltere’deki bazı istasyonlarında yaşanan benzin kuyruklarını görüntüleyerek WhatsApp hattımıza gönderen gurbetçimiz, sıranın ön kısımlarında kavgalar çıktığını söyledi.

İngiltere'nin Brexit sonrası Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından başlayan nakliyeci eksikliği başta akaryakıt olmak üzere birçok sektörü etkiledi.

Petrol şirketi Shell’in bazı istasyonlarında, benzin kalmadığı bilgisi ülkede kaosa neden oldu.

İngiltere'de benzin kuyruğunda bekleyen Türk'ün isyanı VİDEO

İSTASYONLARA AKIN ETTİLER

Mağduriyet yaşamak istemeyen İngilizler akaryakıt istasyonlarına akın etti.

Bazı istasyonlarında uzun kuyruklar oluşan Shell’in sözcüsü konuya ilişkin bir çıklama yaptı.

Açıklamada, “Bazı istasyonlarımızda gördüğümüz yüksek yakıt talebi nedeniyle zaman zaman uzun kuyruklar oluştuğu doğru. Müşterilerimize yakıt tedarikini sağlamak için sevkiyat takvimlerimizde gerekli değişiklikleri yapıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Başkent Londra'da yaşayan bir Türk de istasyonlarda yaşanan yoğunluğu görüntüleri.

"ÖN SIRALARDA KAVGALAR ÇIKIYOR"

Görüntüleri WhatsApp bilgi hattımıza gönderen gurbetçi Türk, "Saatlerdir benzin kuyruğunda bekliyoruz. Yaklaşık 1 buçuk saattir bekliyoruz. Bize sıra gelmedi. Ön sıralarda kavgalar çıkıyor. Benzin alıp alamayacağımızdan emin değiliz." ifadelerini kullandı.

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