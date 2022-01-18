İngiltere'de bir defineci 7 milyon liralık altın para buldu

İngiltere'de tarlada dedektörüyle arama yapan bir defineci, ülkede basılan ilk altın paralardan birini buldu. Altın paranın 400 bin sterline (7,38 milyon lira) alıcı bulması bekleniyor.

İngiltere'nin ilk altın paralarından birini keşfeden amatör bir defineci, yarım milyon dolar kazanmayı umuyor.

Ülkenin güneybatısında yer alan Devon kentindeki bir tarım arazisinde metal dedektörüyle bulunan Kral III. Henry dönemine ait altın peni, 1257 yılında basıldı.

8 ÖRNEKTEN BİRİ

Madeni parada, eski İngiliz kralı süslü bir tahtta oturduğu esnada bir elinde küre ve diğer elinde asa tutarken tasvir ediliyor. Ayrıca yeni bulunan altın para, birçoğu müzelerde bulunan ve günümüzde var olduğu bilinen sadece sekiz örnekten birini oluşturuyor.

Bununla birlikte, anonim kalmak isteyen defineci, Facebook'ta peninin bir fotoğrafını yayınlayana kadar onun ne kadar değerli olduğunu anlamadı. Müzayede şirketi Spink & Son'un nümismatisti (eski para uzmanı) Gregory Edmund, onu sosyal medya platformunda fark etti.

7,38 MİLYON LİRAYA SATILMASI BEKLENİYOR

Diğer taraftan, İngiltere’deki 1996 Hazine Yasası uyarınca, madeni parayı bulan kişi , daha geniş bir keşfin parçası olmadığı sürece, parayı elinde tutabiliyor veya satabiliyor. Spink & Son tarafından müzayede çıkarılacak olan altın paranın 400 bin sterlin (yaklaşık 7,38 milyon Türk Lirası) getirmesi bekleniyor.

"ŞANSLI OLAN BEN OLDUM"

Adını vermeyen defineci konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir bin yılın dörtte üçünü nispeten zarar görmeden nasıl atlattığı gerçekten mucizevi. Hayal kurmaya devam eden her defineci gibi, o gün dileğim gerçekleşti ve çok şanslı olan ben oldum.” dedi.