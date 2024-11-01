İngiltere'de çalınan yüzük özür notuyla geri gönderildi

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İngiltere'de ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.

Haslingden kasabasında yaşayan Darren Horsnell’tan çalınan ölen nişanlısının yüzüğü bir özür notuyla kendisine geri verildi.

İngiltere ve Arjantin arasında 1982’de Falkland adasında gerçekleşen savaştan gazi olarak dönen Darren, evinden yüzüğün çalınması üzerine sosyal medyada hırsızlara yüzüğü geri getirmeleri için seslenmişti.

ÖLEN NİŞANLISINA AİT YÜZÜK ÇALINDI: HIRSIZLARA SESLENDİ

Horsnell hırsızlara yönelik mesajında, "Diğer her şeyi alabilirsiniz, yüzüğü geri getirin, benim için mesele kapanır.” diye de eklemişti.

BBC'nin haberine göre yüzük, bu çağrının üzerine çalıştığı gazilere yardım derneğine bir notla postalandı.

ÖZÜR NOTUYLA BİRLİKTE GERİ YOLLADILAR

Yüzüğü geri aldığı için çok sevindiğini söyleyen Horsnell, notta "Darren özür dilerim." yazdığını belirtti.

Öte yandan Horsnell, "Yüzük çalındığında içim burkuldu, çünkü nişanlım Tracey'nin ölümünün üzerinden neredeyse dört yıl geçmişti." dedi.