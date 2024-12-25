İngiltere'de çalıştığı şirketi dolandıran kadın hamile olduğu için hapse girmekten kurtuldu

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İngiltere'de şaşkına çeviren bir dolandırıcılık olayı yaşandı.

Newcastle şehrinde yaşayan Danielle Longstaffe isimli kadın, 2012’den beri çalıştığı şirkette taşımacılık yöneticisi olarak görev yapıyordu.

Longstaffe'ın, şirketten tam 370 bin pound (yaklaşık 1.6 milyar TL) parayı parça parça zimmetine geçirdiği ortaya çıktı.

ÇALIŞTIĞI ŞİRKETİ 370 BİN POUND DOLANDIRDI

Newcastle Crown Mahkemesi’nde görülen davada Longstaffe'ın, şirketin hesabından 218 bin poundu kendi ve başkalarının hesaplarına transfer ettiği, ayrıca firmanın araç tedarikçisini kullanarak yetkisiz araç kiralama işlemleri yaptığı ortaya çıktı.

Bu işlemler sonucunda 33 aracın kaybolduğu ve araçların toplam değerinin 141 bin pound olduğu belirtildi.

33 ARAÇ ORTADAN KAYBOLDU

Ayrıca, 10 bin poundun üzerinde yetkisiz şirket kredi kartı harcaması da tespit edildi.

İngiliz basınından The Mirror'un aktardığına göre Longstaffe, suçunu itiraf ederek çaldığı paranın izini bulma konusunda iş birliği yaptı.

Dolandırıcı kadın mahkemede, tefecilerden aldığı borçların baskısı altında bu suçu işlediğini söyledi.

HAMİLE OLDUĞU İÇİN HAPİSTEN YIRTTI

Longstaffe hakkında kararını veren mahkeme sonucu açıkladı.

Hakkında 2 yıl hapis cezası verilen Longstaffe, hamile olduğu için cezaevine girmekten kurtuldu.