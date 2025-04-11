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Haber Merkezi

Elon Musk'a yönelik tepkiler bitmek bilmiyor...

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz aylarda da protestolara maruz kalmıştı.

Protestolar sırasında Tesla araçlarının parçalanması dikkat çekerken, Tesla hisselerinde yaşanan düşüş ise gündem oldu.

İNGİLTERE'DEN TEPKİ

Musk'a yönelik tepkinin bir diğer adresi bu kez İngiltere oldu...

AFP'den edinilen bilgilerde, İngiltere'de "Herkes Elon'dan Nefret Ediyor" adlı kampanya grubu, servet eşitsizliğine dikkat çekmek istedi.

BALYOZLA PARÇALADILAR

Protesto kapsamında göstericiler, bir Tesla aracını hedef aldı.

Grup, hurdalığa gidecek bir Tesla aracı balyozla parçaladı. O anlar kayda alınırken, kullanıcılardan farklı yorumlar yapıldı.

TESLA HİSSELERİ ÇAKILDI

Trump’ın Hükümet Verimliliği Departmanı’nda (DOGE) danışmanlık yapan ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk'ın serveti eriyor.

Elon Musk’ın serveti, Tesla hisselerindeki sert düşüşlerle birlikte son dönemde ciddi bir darbe aldı.

2025'İN İLK ÇEYREĞİNDE YÜZDE 50'DEN FAZLA DEĞER KAYBETTİ

2024 Aralık ayında 480 dolar seviyesine ulaşarak rekor kıran Tesla hisseleri, 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 50’den fazla değer kaybetti ve hisse başına 222 dolar seviyesine geriledi.

Forbes'te yer alan habere göre bu düşüş, şirketin piyasa değerinin 1,5 trilyon dolardan 850 milyar dolara inmesine neden oldu.

MUSK'IN SERVETİNDE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Musk’ın serveti de bu süreçte önemli ölçüde azaldı; Aralık 2024’te 486 milyar dolar olan net serveti, Nisan 2025 itibarıyla 300 milyar doların altına düştü. Bu, Musk’ın servetinde yaklaşık yüzde 38’lik bir kayıp anlamına geliyor.

BERLİN'DE YATIRIM HABERİ PROTESTOYLA KARŞILANDI

Ocak ayında yaşanan gelişmelerde Musk, şirketin bir sonraki üretim tesisinin Berlin’de kurulacağını duyurmuştu.

Tesla'nın 4 milyar dolar yatırım yapacağı ve Berlin'in 37 kilometre doğusunda kurulacak üretim fabrikası, 740 dönümlük ormanlık araziyi yok edeceği gerekçesiyle Almanlar tarafından protesto edilmişti.

TESLA'YI SUÇLADILAR

Bu kapsamda 250'den fazla protestocu bir araya gelerek, fabrikanın kurulacağı alana giderek gösteri düzenlemişti.

Protestocular ayrıca, fabrikanın bölgedeki içilebilir suyu yok edeceğini ve kirleteceğini belirterek, Tesla'yı suçlamışlardı.

NAZİ'YE BENZETİLDİ

Şubat ayına gelindiğinde ise New York, Seattle, Kansas City ve Kaliforniya gibi birçok şehirde bir araya gelen protestocular, Tesla'nın showroom'larının önünde toplanmışlardı.

Organizatörler, ülke genelinde düzinelerce noktada gösteri düzenlendiğini belirtirken, protestocular ise, Musk'ın Trump ile olan yakın ilişkisini eleştirmişti.

Bazıları Trump yönetimini Nazilere benzeten pankartlar taşırken, Musk ise daha önce bu tür suçlamaları kesin bir dille reddetmişti.

YATIRIMCILAR ENDİŞELİ

Yaşananlar sonrası Tesla yatırımcıları, Musk'ın Trump yönetimiyle yakın ilişkisinin şirketin satışlarını nasıl etkileyeceğini sorgulamaya başlamışlardı.

Özellikle liberal eyaletlerde yaşayan tüketicilerin bu durumdan etkilenerek Tesla'dan uzaklaşabileceği konuşuluyordu.