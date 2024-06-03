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İngiltere'de göçmenleri hedef aldılar: Avrupa Avrupalılarındır

İngiltere'de göçmenleri hedef aldılar: Avrupa Avrupalılarındır Gösteri düzenleyen göçmen karşıtları, "Bizim olanı geri almalıyız" dedi. Yapılan konuşmalarda, "Londra işte böyle görünmeli. Artık korkmuyoruz" denildi.