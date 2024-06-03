İngiltere'de artan göçmen sayısından rahatsızlık duyan İngiliz vatandaşları, soluğu sokaklarda aldı.
Ellerinde ülkelerinin bayraklarıyla ve pankartlarla yürüyüşe geçen protestocular, Londra'nın Londralılara ait olduğunu söyledi.
"Burası Londra, Londraistan değil" anlamına gelen bir pankart taşıyan grubun yürüyüşünde zaman zaman tansiyon yükseldi.
"Avrupa Avrupalılarındır"
Gerilimli anlar yaşanırken, İngiliz polisi yürüyüş nedeniyle yüksek alarm durumuna geçti.
Göstericiler, "Avrupa Avrupalılarındır" şeklinde sloganlar attı. Sığınmacıları ülkelerinde istemediklerini söyleyenler, "Bizim olanı geri almalıyız" dedi.
"Artık korkmuyoruz"
Victoria istasyonu bölgesinden başlayan yürüyüş, Parlamento Meydanı'nda sona erdi. Meydanda konuşmalar yapıldı, film gösterimleri gerçekleştirildi.
"Londra işte böyle görünmeli. Önce seni görmezden gelirler, sonra sana gülerler, sonra seninle dövüşürler, sonra sen kazanırsın." şeklinde ifadeler kullanıldı.
Sığınmacıları ülkelerinde istemeyen grup, "Artık korkmuyoruz." açıklamasında bulundu.
Sığınmacıları Ruanda'ya gönderecekler
Bu arada İngiltere, sığınmacıları 24 Temmuz'da Ruanda'ya sınır dışı etmeyi planlıyor. Tartışma konusu haline gelen plan, 4 Temmuz'daki erken seçimlerden sonra hayata geçirilecek.
İngiliz basını, söz konusu planın gerçekleştirilmesinin Başbakan Rishi Sunak'ın seçimleri kazanmasına bağlı olduğuna işaret ediyor.
İngiltere'ye izinsiz gelen sığınmacıları Ruanda'ya gönderme girişimi, Sunak'ın önde gelen politikaları arasında yer alıyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış