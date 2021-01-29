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İngiltere’de güzellik merkezine baskın: Müşteriler kaçtı

İngiltere’de güzellik merkezine baskın: Müşteriler kaçtı

Polis ihbar üzerine karantina kurallarını ihlal eden bir güzellik salonuna baskın düzenledi. Müşteriler ise yangın çıkışından kaçarken görüntülendi.