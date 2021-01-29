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- İngiltere’de güzellik merkezine baskın: Müşteriler kaçtı
İngiltere’de güzellik merkezine baskın: Müşteriler kaçtı
Polis ihbar üzerine karantina kurallarını ihlal eden bir güzellik salonuna baskın düzenledi. Müşteriler ise yangın çıkışından kaçarken görüntülendi.
- DHA
- 29.01.2021 - 12:20
- Güncelleme : 29.01.2021 - 12:49
İngiltere'nin Cwmbran kentinde karantina kuralını ihlal eden bir güzellik salonuna polis baskın düzenledi.
Baskın üzerine, güzellik salonundaki 8 müşteri, yangın çıkışından kaçtı.
KAÇIŞ ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Güzellik salonundaki 8 müşterinin önlüklerle panik içinde kaçış anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Cwmbran Polis Merkezi, salon sahibinin 1000 sterlin, 3 müşterinin de para cezasına çarptırıldığını kalan 5 kişinin de kimliklerin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
İngiltere’de güzellik merkezine baskın: Müşteriler kaçtı VİDEO