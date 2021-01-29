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    İngiltere’de güzellik merkezine baskın: Müşteriler kaçtı

    Polis ihbar üzerine karantina kurallarını ihlal eden bir güzellik salonuna baskın düzenledi. Müşteriler ise yangın çıkışından kaçarken görüntülendi.
    • DHA
    • 29.01.2021 - 12:20
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 12:49
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    İngiltere’de güzellik merkezine baskın: Müşteriler kaçtı

    İngiltere'nin Cwmbran kentinde karantina kuralını ihlal eden bir güzellik salonuna polis baskın düzenledi.

    Baskın üzerine, güzellik salonundaki 8 müşteri, yangın çıkışından kaçtı.

    KAÇIŞ ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

    Güzellik salonundaki 8 müşterinin önlüklerle panik içinde kaçış anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Cwmbran Polis Merkezi, salon sahibinin 1000 sterlin, 3 müşterinin de para cezasına çarptırıldığını kalan 5 kişinin de kimliklerin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

    İngiltere’de güzellik merkezine baskın: Müşteriler kaçtı VİDEO

    İngiltere’de güzellik merkezine baskın: Müşteriler kaçtı #1

    İngiltere’de güzellik merkezine baskın: Müşteriler kaçtı #2

    İngiltere’de güzellik merkezine baskın: Müşteriler kaçtı #3

    İngiltere’de güzellik merkezine baskın: Müşteriler kaçtı #4

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