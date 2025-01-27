İngiltere'de haftada 4 gün çalışma kampanyası: 200 şirket daha katıldı

DHA
Dünyada çalışma saatlerinin iyileştirilmesine yönelik çeşitli çalışmalar yapılıyor.
İngiltere merkezli kampanya kuruluşu 4 Day Week Foundation (4 Günlük Hafta Vakfı) tarafından da haftada 4 gün çalışma kampanyası başlatıldı.
Başlatılan kampanyaya, ülke çapından farklı sektörlerden 200 şirket katıldı.
PAZARLAMA VE TEKNOLOJİ FİRMALARI ÖNE ÇIKIYOR
4 Day Week Foundation, bu şirketlerin toplamda 5 binden fazla kişiyi istihdam ettiğini kaydederek, uygulamayı benimseyenler arasında kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ile pazarlama ve teknoloji firmalarının öne çıktığını bildirdi.
GELİR KAYBI OLMADAN HAFTADA 32 SAAT MESAİ
Açıklamada, ayrıca şirketlerde haftalık çalışmanın gelir kaybı yaşanmadan 32 saat olarak düzenleneceği bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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