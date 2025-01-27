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İngiltere'de haftada 4 gün çalışma kampanyası: 200 şirket daha katıldı

İngiltere'de haftada 4 gün çalışma kampanyası: 200 şirket daha katıldı İngiltere'de 200 şirket daha haftada dört gün çalışma kampanyasına katıldı. Şirketlerin 5 binden fazla kişiyi istihdam ettiği bildirildi.