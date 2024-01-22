İngiltere'de intikam almak isteyen kadın eski sevgilisinin kapısını patlattı: O anlar... İçi bütan gazı dolu şişeyi eski erkek arkadaşının evinin kapısına bırakarak patlamasına neden olan kadın, 6 yıl hapis cezası aldı.

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DHA

İngiltere, ilginç bir olaya sahne oldu.

39 yaşındaki Lauren Marie Talbot, eski sevgilisinden intikam almak istedi.

Talbot, bunun için geçtiğimiz yıl haziran ayında adamın evine giderek kapısına içi bütan gazı dolu şişeyi yakarak bıraktı.

Kısa süre içerisinde kapının patlamasıyla faciaya yol açıldı.

6 yıl hapis cezası aldı

Genç kadının, 2022'de de kendi dairesini de kundaklayarak bir dizi yangın çıkardığı öğrenildi.

Polis, cuma günü açıklama yaparak birçok kişinin hayatını tehlikeye atan kadının, 16 Ocak’ta yargılandığını ve her iki suçtan da 6 yıl hapis cezası aldığını duyurdu.

"Her iki suçtan dolayı da birisini öldürebilirdi"

Talbot’un kendi dairesinde çıkardığı yangınları söndürmeye gelen itfaiye, kadının evin duvarına, “Bu daire cehennemde yansın.” yazdığını belirtti.

Polis şefi yaptığı açıklamada, “Lauren Talbot'un suçu son derece tehlikeliydi. Her iki suçtan dolayı da birisini öldürebilirdi ve kimsenin yaralanmaması tamamen şans eseri.” diyerek Talbot’un eski sevgilisinin de soruşturmaya yardımcı olduğunu ifade etti.

Polis, eski sevgiliye yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)