İngiltere'de ırkçıları linçten siyahiler kurtardı

Londra'da heykelleri korumak için protesto düzenleyen aşırı sağcılar ile ırkçılık karşıtı göstericiler birbirine girerken, siyahilerin arasında kalan 2 ırkçıyı yine siyahi protestocular kurtardı.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis gözaltısında öldürülmesinin ardından tüm dünyaya yayılan ırkçılık karşıtı gösteriler, İngiltere'nin başkenti Londra'da aşırı sağcılar ile ırkçılık karşıtlarının çatışmasına dönüştü.

ÖNCE AŞIRI SAĞCILAR GELDİ

İngiliz Savunma Ligi ve Önce İngiltere gibi çeşitli gruplardan oluşan binden fazla aşırı sağcı, sabahtan itibaren Parlamento Meydanı'nda ve Başbakanlığa çıkan yol üzerine kurulan polis barikatının girişinde toplanmaya başladı.

POLİSE SALDIRDILAR

Başbakanlığın bulunduğu alana girmek isteyen aşırı sağcılar, buna müsaade etmeyen polise şişe ve teneke kutular attı. Bu sırada bazı kişilerin Nazi selamı verdiği görüldü. Aşırı sağcılar, en az iki gazeteciye de saldırdı.

IRKÇILIK KARŞITLARI DA MEYDANDA TOPLANDI

Yüzlerce ırkçılık karşıtı gösterici de muhtemel bir çatışmayı engellemek için organizatörler tarafından gösteri iptal edilmesine rağmen Londra'nın merkezinde toplandı.

İKİ GRUP TRAFALGAR'DA BİRBİRİNE GİRDİ

Trafalgar Meydanı'nda aşırı sağcılar ile ırkçılık karşıtları çatıştı. Polisin müdahalesiyle buradan dağılan göstericiler Waterloo İstasyonu önünde yeniden karşı karşıya geldi.

ARADA KALAN IRKÇILARI YİNE SİYAHİLER KURTARDI

Burada en az iki aşırı sağcı eylemci, linç girişiminden siyahilerin kendilerini polise teslim etmesiyle kurtarıldı.

Polisin gösterilerin yerel saatle akşam 17.00'de bitirilmesi talimatına karşın çatışmalar Leicester Meydanı'nda ve Çin Mahallesi'nde devam etti.

Polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

Olaylar Londra'nın merkezinde yer yer devam ediyor.