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Haber Merkezi

İngiltere’nin sanayi ve kültür merkezi olarak öne çıkan Birmingham, son günlerde çöpten dağları ile anılıyor...

Son bir aydır çöp işçilerinin greviyle sarsılan Birmingham'da, İngiliz işçiler, düşük ücretler ve hükümetin dayattığı ağır çalışma koşulları nedeniyle protesto başlatarak işe gitmeyi reddetti.

SOKAKLAR ADETA ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

Temizlik işçilerinin grevi sonrası sokaklar adeta çöplüğe dönerken, kötü kokular da etrafı sardı.

Sokaklarda yaklaşık 20 bin ton çöp birikirken, oluşan koku ve çöp dağları, şehri haşerelerin basmasına neden oldu.

Kent sakinlerinin günlük hayatını olumsuz etkilenirken, halk ise duruma tepkili.

ASKERLERDEN LOJİSTİK DESTEK

Biriken atıkların, halk sağlığını tehdit eden ciddi bir kriz haline gelmesi üzerine yerel yönetimler, grevin uzaması nedeniyle sorunu çözmekte yetersiz kaldı.

İngiliz hükümeti, çöp krizine çözüm bulmak amacıyla askeri planlamacılardan oluşan bir ekibi görevlendirdi.

Askeri planlamacılar, çöp toplama ve temizlik için kısa süreli lojistik destek sağlayacak.

Bu müdahale, halk sağlığı risklerini azaltmayı ve kentin normale dönmesini hedefliyor.

ARAÇLARI KEMİRİYORLAR

Ayrıca bazı İngiliz vatandaşları tarafından yapılan açıklamada ise, kedi kadar farelerin görüldüğü belirtilerek, farelerin arabaları kemirdiği ifade edildi.