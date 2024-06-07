İngiltere'de kadın, iki köpeğin saldırısına uğradı Köpekler tarafından saldırıya uğrayan Catherine, "Ölmekten korktum" dedi. İngiliz kadın, olayın şokunu yaşadığını söyledi.

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İngiltere'de güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen bir kadın, köpeklerin saldırısına uğradı.

İki XL tipi ağızlığı takılı olmayan köpek, Catherine adlı kadına evinin hemen önünde saldırdı.

66 yaşındaki kadının, Londra'nın doğusundaki Chingford'da uğradığı saldırıya ilişkin kareler ortaya çıktı.

"Köpeklerin beni öldüreceğinden korktum"

Köpek saldırısı mağduru, yüzünden yaralandı. Tetanos aşısı yaptırmak zorunda kaldı.

Saldırı anlarını anlatan Catherine, ölmekten endişe ettiğini belirterek, "Köpeklerin beni öldüreceğinden korktum." dedi.

"Halen şoktayım"

"Beni sinirden delirtti ve halen şoktayım." diyen Catherine, "Eğer bir çocuk bunu yaşaydı, ölmüş olabilirdi." ifadesini kullandı.

Catherine, kapısının önündeyken köpeklerden birinin oynamak üzere yaklaştığını anlattı. İkincisinin de ona katılmasıyla saldırı başladı.

"Köpeklerin ağzı açık"

Catherine'in oğlu Mark, annesinin komşunun köpeklerinden korktuğunu ve bu hayvanların her zaman toplum içinde ağızları açık olarak gezdiğini kaydetti.

Mark, "Annem uzun zamandır bu köpeklerden korkuyor." dedi.

Mirror'ın aktardığına göre Catherine, olayı polise bildirdi. Oğlu Mark ise "güvende hissetmediği" için evini taşımak istiyor.