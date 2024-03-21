İngiltere'de kadınlar, Gazze'yle dayanışma için saçlarını kesti Parlamento binası önünde saçlarını kazıyanlar, Filistin ve Gazze'deki kadınlarla dayanışma mesajı verdi. Göstericiler, "Onları duyduğumuzun farkında olsunlar" dedi.

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AA & Ensonhaber

İngiltere'de kadınlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivilleri hedef alan saldırılarına tepki gösterdi.

Bir araya gelerek gösteri düzenleyen kadınlar, Gazze'de abluka altında yaşam mücadelesi veren halkla dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Bu kapsamda parlamento binası önünde toplanan göstericiler, saçlarını kazıyarak ateşkes çağrısı yaptı.

"Gazze'deki kadınları duyuyoruz"

Saçını kesenlerden biri, "Filistin ve Gazze'deki kadınların, onları duyduğumuzun, gördüğümüzün ve olayları umursadığımızın farkında olmalarını istiyorum." dedi.

"Keder içinde saçlarımı kesiyorum"

18 yaşındaki gösterici, "Gazze ile dayanışma amacıyla keder içinde saçlarımı kesiyorum." ifadesini kullandı.

İngiliz hükümetine tepki: Öfkeliyim

Bir diğer gösterici de Londra yönetimini hedef aldı. İngiliz hükümetinin İsrail soykırımını izlemekle yetindiğini ve buna suç ortaklığı yaptığını söylerken, "Öfkeli olduğum için buradayım." diye konuştu.

Acil ateşkes istediler

Ellerinde pankartlarla gösteri düzenleyen İngiliz vatandaşları, "Derhal ateşkes", "Ablukayı durdurun" şeklinde sloganlar attı.

Ayrıca, İsrail'in silahlandırılması çalışmalarına son verilmesi yönünde çağrı yaptılar.