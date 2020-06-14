İngiltere'de karşıt görüşlü göstericiler çatıştı

Londra'da heykelleri korumak iddiasıyla protesto düzenleyen aşırı sağcılar ile ırkçılık karşıtı göstericiler arasında yer yer çatışmalar yaşanırken, polis olayları kontrol altına almakta zorlandı.

İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösteriler devam ederken, karşı görüşlü İngilizler de sokağa çıktı.

İngiliz Savunma Ligi ve Önce İngiltere gibi çeşitli gruplardan oluşan binden fazla aşırı sağcı, sabahtan itibaren Londra'daki Parlamento Meydanı'nda ve Başbakanlığa çıkan yol üzerine kurulan polis barikatının girişinde toplanmaya başladı.

NAZİ SELAMI VERDİLER

Başbakanlığın bulunduğu alana girmek isteyen aşırı sağcılar, buna müsaade etmeyen polise şişe ve teneke kutular attı. Bu sırada bazı kişilerin Nazi selamı verdiği görüldü. Aşırı sağcılar, en az iki gazeteciye de saldırdı.

Yüzlerce ırkçılık karşıtı gösterici de muhtemel bir çatışmayı engellemek için organizatörler tarafından gösteri iptal edilmesine rağmen Londra'nın merkezinde toplandı.

İKİ GURUP ÇATIŞTI

Trafalgar Meydanı'nda aşırı sağcılar ile ırkçılık karşıtları çatıştı. Polisin müdahalesiyle buradan dağılan göstericiler Waterloo İstasyonu önünde yeniden karşı karşıya geldi. Burada en az iki aşırı sağcı eylemci, linç girişiminden polis tarafından kurtarıldı.

ÇOK SAYIDA GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin gösterilerin yerel saatle akşam 17.00'de bitirilmesi talimatına karşın çatışmalar Leicester Meydanı'nda ve Çin Mahallesi'nde devam etti.

Polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

Olaylar Londra'nın merkezinde yer yer devam ediyor.