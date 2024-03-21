İngiltere'de Kate Middleton bilmecesi: Tıbbi kayıtlara ulaşmaya çalışan 3 kişiye soruşturma Ocak ayında ameliyat olan Kate'in tıbbi kayıtlarına ulaşma girişimi ortaya çıkarıldı. Yürütülen soruşturmada 3 personele inceleme başlattı.

AA

Uzun süredir objektiflere yansımayan Galler Prensesi Kate Middleton ile ilgili birçok spekülasyon yapıldı.

Middleton'ın sağlık durumunun, bilinenden daha kötü olabileceğine dair yorumlar İngiltere gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor.

Galler Prensesi'nin ocak ayında ameliyat olduğu klinikte görevli 3 personel hakkında prensesin tıbbi kayıtlarına ulaşmaya çalıştıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Özel dosyaya ulaşma girişimi

İngiliz gazetesi Daily Mirror'ın ulaştığı bilgilere göre, sağlık durumuyla ilgili net açıklamalar yapılmayan prensesin ameliyat olduğu The London Clinic'te çalışan 3 personel, prensese ait özel tıbbi kayıtların yer aldığı dosyaya ulaşmaya çalıştı.

Prensesin klinikten taburcu edildiği 29 Ocak'ta gerçekleştiği iddia edilen olayın ardından klinik kendi iç soruşturmasını başlatırken kişisel verilerin korunması konularında düzenlemeler ve incelemeleri yapan Bilgi Komisyonu Ofisi de (IOC) inceleme başlattı.

Daily Mirror ayrıca, Londra Metropolitan Polisi'nin de inceleme başlatabileceği bilgisini paylaştı.

Kral Charles'ın bilgilerinin güvenliğiyle ilgili soru işaretleri oluştu

Prenses Kate'in gizli tutulan ve ancak hastaların izniyle görülebilen dosyasına ulaşma girişimi aynı klinikte, aynı günlerde prostat büyümesi ameliyatı olan Kral Charles'ın bilgilerinin güvenliği sorusunu da gündeme getirdi.

Hastane kaynakları, Kral Charles'ın dosyasıyla ilgili bir risk olmadığı bilgisini paylaştı.

İngiltere'de hastalara ait tıbbi kayıtlar, ancak hastanın rızasıyla görülebiliyor. Kayıtların rıza olmaksızın görülmesi ve paylaşılması suç sayılıyor.

Ocak ayından beri görülmedi

Ocak ayında karın ameliyatı olacağı ve 2 hafta hastanede kaldıktan sonra nisan ayına kadar halkın karşısına çıkmayacağı açıklanan Prenses Kate hakkında sosyal medyada birçok dedikodu yer almıştı.

Prensesin sağlık durumunun açıklanandan daha kötü olduğundan hayatını kaybettiğine kadar birçok söylenti paylaşılırken İngiltere'de 10 Mart'ta kutlanan anneler günü için Prenses Kate bir fotoğraf paylaşmıştı.

Fotoğrafın üzerinde oynandığı tespit edildi

Sosyal medya kullanıcıları, Kensington Sarayı'na ait hesaplardan paylaşılan fotoğrafın üzerinde oynandığına dair kanıtlar bulmuş, ardından uluslararası haber ajansları fotoğrafın yayımını durdurmuştu.

Bu gelişme, Prensesin sağlık durumuyla ilgili söylentilerin daha da artmasına sebep olmuştu.

Prenses son olarak 18 Mart'ta Windsor kentinde alışveriş yaparken amatör bir kamera tarafından görüntülenmiş, ancak sosyal medya kullanıcıları görüntüdeki kişinin prenses olduğuna ikna olmamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)