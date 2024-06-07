İngiltere'de koli basili alarmı: Gıdalardan bulaşıyor İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu, ülke çapında 113 kişiyi etkileyen koli basili salgınını açıkladı.

DHA

İngiltere'de ulusal düzeyde dağıtılan bir gıdanın tüketimi sonrasında koli basilinin bulaştığını tespit eden yetkililer, bu durumun şiddetli ve bazen kanlı ishal, mide krampları, kusma ve ateş gibi belirtilerle kendini gösterdiğini belirtti.

"Salgın birden fazla gıda maddesiyle bağlantılı"

UKHSA açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Mevcut araştırmada örneklerin tüm genom dizilimi, çoğu vakanın tek bir salgının parçası olduğunu gösteriyor. Vakaların geniş coğrafi yayılımına dayanarak, bu salgının ulusal düzeyde dağıtılan bir gıda maddesiyle veya birden fazla gıda maddesiyle bağlantılı olması muhtemeldir.



Bu salgının kaynağı henüz doğrulanmadı ancak şu anda salgının açık çiftlikler, içme suyu veya kirli deniz suyu, göl veya nehirlerde yüzmeyle bağlantılı olduğuna dair bir kanıt bulunmuyor.

Yıl sonunda 1500'den fazla vaka bekleniyor

Bu salgın kapsamında 25 Mayıs’tan itibaren 113 vakanın bildirildiğini ifade eden sağlık yetkilileri, koli basili bulaşarak hastalananların yaş aralığının 2 ila 79 olduğunu belirtip çoğunluğun genç yetişkinler olduğunu açıkladı. UKHSA, genel olarak yıllık bazda ortalama 1500 vaka gördüklerini ancak bu salgında genom dizilim çalışması tamamlanınca daha fazla vaka sayısı beklediklerini ifade etti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)