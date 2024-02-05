İngiltere'de köpeklerin saldırısına uğrayan 68 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Torununu ziyaret eden Esther Martin, ülkede yasaklanan köpeklerin saldırısı sonucu öldü. İngiliz basını, olayla ilgili "deliye dönmüş köpeklerin saldırısı" ifadelerini kullandı.

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İngiltere'de 68 yaşındaki Esther Martin'e iki köpeğin saldırısı, ülke gündemini sarstı.

Essex'te 11 yaşındaki torununu ziyaret eden Martin, "XL bully" cinsi köpekler tarafından öldürüldü.

Esther'in kızı Sonia Martin, köpeklerin bu ay başında yasaklanan "XL bully" cinsi olduğunu söyledi.

Saldırı öncesinde yaşananlar

BBC'ye konuşan Martin, ölümle sonuçlanan saldırı öncesinde yaşananlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Mülkte yetişkin köpekler vardı. Annem, sahiplerine onların tehlikeli ve oldukça saldırgan olduğu konusunda endişelerini dile getirmişti.

Köpeklerin saldırısına uğradı

Martin, yavru köpeklerin kavga etmeye başladığının kendisine söylendiğini belirtti.

Köpeklerin sahibi ise Martin'in annesi olan ve saldırıya uğrayan Esther'e "köpeklerin dikkatini süpürgeyle dağıtmasını" söyledi. Esther, bu sırada söz konusu iki köpeğin saldırısına uğradı.

"Çocuklarımızın büyükannesini öldürdüler"

Martin, "Annemizi öldürdüler. Birkaç yıl içinde evleniyorum ve annem düğünde olmayacak." dedi.

Essex Polisi, köpeklerin cinsini belirlemek için "uzmanlarla çalıştığını" belirterek halkı "spekülasyon yapmamaya" çağırdı.

İngiliz basını: Deliye dönmüş köpekler öldürdü

Köpek saldırısı, İngiltere merkezli gazetelerin ilk sayfalarından verildi. Express, yasaklanan köpeklerin ölüme yol açtığını yazdı.

Saldırı sonucu ölen Esther'in kızı Martin'in, "Ziyaret için geldi ama öldü." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Mirror gazetesi de 68 yaşındaki kadının, "deliye dönmüş" iki köpek tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

1 Şubat'ta devreye alınan önlemler

Amerikan XL bully köpeklerine yönelik yasak, bir dizi şiddetli saldırının ardından İngiltere ve Galler'de 1 Şubat'ta yürürlüğe girdi.

Sahiplerin, artık evcil hayvanlarını tutmak istiyorlarsa kısırlaştırma kanıtı ve sorumluluk sigortası gerektiren bir muafiyet için başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Tüm XL köpeklerinin ağızlarının kapatılması gerekiyor. Halka açık yerlerde tasmayla tutulmaları şartı da getirildi.

Köpek saldırılarında çarpıcı artış

2021'den önce Birleşik Krallık'ta yılda yalnızca üç ölümcül köpek saldırısı yaşanıyordu.

Ancak 2021'den bu yana en az 23 saldırı yaşandı. Bunların çoğu XL bully köpekleri tarafından düzenlendi.