İngiltere'de korona nedeniyle son 24 saatte 1200 kişi öldü

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1200 artarak 105 bin 571'e yükseldi.

İngiltere'de koronavirüs salgınında can kayıpları trajik boyutlara ulaştı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 23 bin 275 korona vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 796 bin 88'e çıktı.

1200 CAN KAYBI

Son 24 saatte 1200 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 105 bin 571'e yükseldi. İngiltere, "Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke" olmaya devam ediyor.

8 MİLYON AŞI YAPILDI

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 8 milyon 378 bin 940'a ulaştı, bunlardan 480 bin 432'sine ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 34 bin 783 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 832'si yoğun bakımda bulunuyor.