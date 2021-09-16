İngiltere'de koronavirüs aşılarının etkinliğiyle ilgili araştırma

Paylaşılan veriler, aşıların salgına karşı etkili olduğu sonucunu gözler önüne serdi. Koronavirüs aşılarının hastalık ve ölüm karşısında yüksek düzeyli koruma sağladığı kaydedildi.

Koronavirüs aşılarının hastalıktan koruma oranlarıyla ilgili yeni veriler paylaşıldı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), tam aşılananların koronavirüsten ölme olasılığının çok daha düşük olduğu sonucuna ulaştı.

51 BİNDEN FAZLA KİŞİ İNCELENDİ

Ocak ve Temmuz 2021 arasında İngiltere'de 51 bin 281 koronavirüs ölümünün yalnızca 256'sının iki dozdan sonra meydana geldiği kaydedildi.

Hayatını kaybeden söz konusu kişilerin, hastalık nedeniyle çok yüksek risk altında olan insanlardan oluştuğu belirtildi.

ÖLÜME KARŞI YÜKSEK DERECEDE KORUMA

ONS'den yapılan açıklamada, "Sayılar, aşıların hastalık ve ölüme karşı yüksek derecede koruma sağladığını gösteriyor." denildi.

TAM AŞILANMA ÖLÜM RİSKİNİ AZALTIYOR

Verilere göre, ölümlerde yüzde 1,2'ye tekabül eden 640 kişinin her iki dozu yaptırdığı ancak aşılanmadan önce enfekte oldukları kaydedildi.

ONS'den Julie Stanborough, "Yeni analizimiz, ne yazık ki, aşıları tam olmasına rağmen koronavirüse yakalanan insanların ölümlerinin olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, tam aşılı kişilerde koronavirüs kaynaklı ölüm riskinin aşısızlara göre çok daha düşük olduğunu da gördük." ifadesini kullandı.

ÖLENLERLE İLGİLİ ARAŞTIRMA

İki dozdan sonra yaşamını yitirenlerin yüzde 13'ünün bağışıklığının zayıf olduğu, yüzde 61'inin erkek ve yüzde 75'ten fazlasının klinik açıdan aşırı derecede savunmasız olduğu sonucuna ulaşıldı.

BBC'nin haberine göre, Birleşik Krallık'ta 16 yaş ve üzeri kişilerin yüzde 80'i iki doz ve yaklaşık yüzde 90'ı bir doz aşı yaptırdı.