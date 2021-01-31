İngiltere'de koronavirüsten bir günde 587 kişi yaşamını yitirdi

İngiltere'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 587 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 106 bin 158'e yükseldi.

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle can kayıpları artmaya devam ediyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 587 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 106 bin 158'e yükseldiği belirtildi.

21 BİN 88 VAKA TESPİT EDİLDİ

Ülkede son 24 saat içinde 21 bin 88 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı ise 3 milyon 817 bin 176'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, şu ana kadar 8,9 milyon kişinin ise Covid-19’a karşı aşılandığını açıkladı.

KISITLAMALAR YIL BOYUNCA UYGULANABİLİR GÖRÜŞÜ

İngiltere'de uzmanlar koronavirüs kısıtlamalarının yıl boyunca gerekli olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

İngiltere'de Warwick Üniversitesi'nde yapılan bir modellemede, aşılama programı aracılığıyla yeterli bağışıklık sağlanmadan korona virüs kısıtlamalarının gevşetilmesi durumunda Covid-19 salgınında yeni zirve ve ölüm dalgasının olabileceği öne sürüldü.

Modellemede, aşıların Covid-19 iletimini ortalama yüzde 60 engellemesi durumunda, Mayıs sonunda karantinayı bitirmenin ve Eylül başında yeniden karantina kurallarına dönmenin "en az" can kaybı ile sonuçlanacağı ortaya çıktı.