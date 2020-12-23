İngiltere’de koronavirüsün yeni bir varyantı daha tespit edildi

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüsün yeni bir varyantının daha tespit edildiğini ve bu varyantı taşıyan 2 vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Avrupa'da mutasyon paniği sürerken İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüsün yeni bir varyantının daha tespit edildiğini duyurdu.

"DAHA FAZLA MUTASYON GEÇİRMİŞ"

Hancock, ‘501.V2’ adı verilen bu varyantın, ülke çapında vakalarda kritik artışa neden olan VUI-202012/01 varyantından daha fazla mutasyon geçirmiş gibi göründüğünü ifade etti.

Hancock, “Birleşik Krallık'taki vakalar ile yakın temaslıları karantina alıyoruz. İkinci olarak, derhal Güney Afrika'ya seyahat kısıtlaması getiriyoruz. Üçüncü ve en önemlisi de son iki hafta içinde Güney Afrika'da bulunan ve onlarla yakın temaslı olan Birleşik Krallık'tan herkes derhal karantinaya girmeliler” dedi.