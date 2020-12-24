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    İngiltere'de koronayı 222 günde yenen Türk

    İngiltere'de yaşayan ve koronavirüse yakalanan 57 yaşındaki Ali Sakallıoğlu, tedavi gördüğü hastaneden 222 gün sonra taburcu edildi.
    • İHA
    • 24.12.2020 - 18:57
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    İngiltere'de koronayı 222 günde yenen Türk

    İngiltere'de taksi şoförlüğü yapan 57 yaşındaki Ali Sakallıoğlu, koronavirüse  yakalanarak tam 222 gün hastanede kaldı.

    Bu süre zarfında 3 kez ailesiyle vedalaşması istenen Sakallıoğlu, 222 gün sonra korona virüsü yenerek yaşama tutundu.

    EN UZUN SÜRE TEDAVİ GÖREN HASTA

    İngiliz basını, hastaneden taburcu edilen 5 çocuk babası Sakallıoğlu'nu "ülkenin en uzun süre hastanede yatan Covid-19 hastası" olarak nitelendirerek kahraman ilan etti.

    İngiltere de koronayı 222 günde yenen Türk #1

    HAYATTA KALMA ŞANSI VERİLMEDİ

    Hastaneden taburcu olan Ali Sakallıoğlu, “Bana hiç hayatta kalma şansı verilmedi." diyerek yaşadığı sevinci paylaştı.

    Sakallıoğlu'nun 32 yaşındaki oğlu Jay ise, "Umut sahip olduğumuz tek şeydi ve babamın pes etmeyeceğini biliyorduk. Bu alabileceğimiz en iyi hediye" ifadelerini kullandı.

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    İngiltere de koronayı 222 günde yenen Türk #3

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