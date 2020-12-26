İngiltere'de koronayı atlatan adamın aksanı değişti

Koronavirüs nedeniyle komaya giren Wayne Oldham, komadan çıkmasının ardından dilini İskoç aksanıyla konuşmaya başladı.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınında, virüsün farklı etkileri ortaya çıkardığı görülüyor.

İngiltere’nin Liverpool kentinde yaşayan 46 yaşındaki Wayne Oldham, ilginç bir durumla karşı karşıya kaldı.

Koronavirüse yakalanan Wayne, durumunun kötüye gitmesi üzerine komaya girdi.

CENAZE TÖRENİNİ DÜZENLEMEYE BAŞLADILAR

Koronavirüs öncesinde herhangi bir sağlık sorunu olmayan Wayne’in durumu her geçen gün kötüye gitti. Doktorların da durumunun kritik olduğunu söylemesi üzerine eşi Louise Oldham, eşinin cenaze törenini planlamaya başladı.

Louise, korona önlemleri nedeniyle cenaze törenine katılacak 20 kişiyi belirlediğini söyledi.

KOMADAN ÇIKTI

Ancak Wayne için cenaze töreni organize edilirken güzel haber geldi. Wayne Oldham, koronavirüs nedeniyle alındığı komadan 6 hafta sonra çıktı.

Aintree Hastanesi'nde son olarak ECMO adlı kalbin ve akciğerin işlevlerini üstlenen makineye bağlanan VE 11 haftalık korona tedavisi sonrası yaşam mücadelesini kazanan Wayne, alkışlarla hastaneden taburcu edildi.

"GARİP BİR İSKOÇ AKSANIYLA KONUŞUYORDU"

Ancak eşi, Wayne Oldham’da bir tuhaflık olduğunu fark etti. Eşinin İskoç aksanı ile konuştuğunu fark eden Louise, “Bunu görmek üzücüydü. Konuşmaya çalışıyordu ama yapamıyordu. Yüzündeki oksijen maskesini çıkarınca daha iyi anladım. Garip bir İskoç aksanı ile konuşuyordu.” dedi.

"İYİLEŞEMEYECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Wayne ise, şaşkınlığını gizlemeyerek, “Uyandığımda İskoç aksanıyla konuşuyordum. Ayaklarım ağrıyordu ve iyileşmeyeceğimi düşünmüştüm.” dedi.