İngiltere'de kurbanlarının cinsel organlarını kesip salata yaptı: 22 yıl hapis cezası verildi

İngiltere'de 46 yaşındaki suç örgütü lideri Marius Gustavson, kurbanlarına resmen dehşeti yaşattı.
Norveç doğumlu Marius Gustavson, İngiltere'de yaklaşık 60 erkeğin hadım edilmesinden sorumlu olarak hakim karşısına çıktı.
60 erkeğin hadım edilmesinden sorumlu
Gustavson, 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Yetkililer, 46 yaşındaki Norveç doğumlu Marius Gustavson'un 6 yıl boyunca "Eunuch Maker" adlı web sitesi aracılığıyla 250 bin dolara yakın para kazandığını iddia etti.
Yalnızca ücretli abonelerin girebildiği sitede, gerçek hadım edilme görüntüleri yer alıyordu.
Suçlamaları kabul etti
Daily Mail'ın aktardığına göre Gustavson, kasıtlı olarak ağır bedensel zarara neden olmak suçlamalarını kabul etti.
Görüntülerde, çeşitli insanların sağlıklı vücut kısımlarının, özellikle de cinsel organlarının ameliyatla çıkarıldığı görüldü.
Mahkemede savcılar, Gustavson'un kesilen vücut parçalarını daha sonra tüketmek üzere sakladığını iddia etti.
Testislerden salata yaptı
Mahkeme, Gustavson'un öğle yemeği için bazı testisleri pişirdiğine ve onlardan salata tabağı yaptığına dair suçlamaları da dinledi.
Gustavson'un ayrıca kendi vücut parçalarını da ampute ettiği için tekerlekli sandalye kullandığı görüldü.
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