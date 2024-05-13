İngiltere'de kurbanlarının cinsel organlarını kesip salata yaptı: 22 yıl hapis cezası verildi İngiltere’de şimdiye kadar 60 erkeğin hadım edilmesinden suçlu bulunan çete lideri Norveçli Marius Gustavson 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gustavson’un, hadım ettiği erkeklerin cinsel organlarını pişirdiği ve onlardan öğle yemeği için salata yaptığı ortaya çıktı.

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İngiltere'de 46 yaşındaki suç örgütü lideri Marius Gustavson, kurbanlarına resmen dehşeti yaşattı.

Norveç doğumlu Marius Gustavson, İngiltere'de yaklaşık 60 erkeğin hadım edilmesinden sorumlu olarak hakim karşısına çıktı.

60 erkeğin hadım edilmesinden sorumlu

Gustavson, 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yetkililer, 46 yaşındaki Norveç doğumlu Marius Gustavson'un 6 yıl boyunca "Eunuch Maker" adlı web sitesi aracılığıyla 250 bin dolara yakın para kazandığını iddia etti.

Yalnızca ücretli abonelerin girebildiği sitede, gerçek hadım edilme görüntüleri yer alıyordu.

Suçlamaları kabul etti

Daily Mail'ın aktardığına göre Gustavson, kasıtlı olarak ağır bedensel zarara neden olmak suçlamalarını kabul etti.

Görüntülerde, çeşitli insanların sağlıklı vücut kısımlarının, özellikle de cinsel organlarının ameliyatla çıkarıldığı görüldü.

Mahkemede savcılar, Gustavson'un kesilen vücut parçalarını daha sonra tüketmek üzere sakladığını iddia etti.

Testislerden salata yaptı

Mahkeme, Gustavson'un öğle yemeği için bazı testisleri pişirdiğine ve onlardan salata tabağı yaptığına dair suçlamaları da dinledi.

Gustavson'un ayrıca kendi vücut parçalarını da ampute ettiği için tekerlekli sandalye kullandığı görüldü.