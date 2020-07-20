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    İngiltere'de maske zorunluluğuna protesto

    İngiltere'de maske zorunluluğuna protesto

    İngiltere’de yüzlerce kişi maske kullanımının zorunlu hale getirilmesini protesto etti.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2020 - 12:29
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    İngiltere'de maske zorunluluğuna protesto

    İngiltere'de gündem maske zorunluluğu...

    Ülke genelinde 24 Temmuz itibariyle yürürlüğe giren maske kuralına uymayanların 100 sterline kadar para cezasıyla cezalandırılması öngörülüyor.

    Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere’de, salgın tedbirleri kapsamında mağaza ve marketlerde maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi protesto edildi.İngiltere'de maske zorunluluğuna protesto #1

    "MASKEYE HAYIR"

    AFP'nin haberine göre başkent Londra’da Hyde Park’ta bir araya gelen yüzlerce protestocu, maske zorunluluğunun insan haklarına ve kişisel özgürlüklere aykırı olduğunu iddia etti.

    Eylemciler, ‘Maskeye hayır’ ve ‘Maskelenmeyeceğim, test edilmeyeceğim, takip edilmeyeceğim, zehirlenmeyeceğim’ yazılı dövizler taşıdı.

    Göstericiler maske dışında koronavirüs aşılarına ve salgını yaydığı gerekçesiyle 5G'ye de karşı çıktıklarını belirtti.

    İngiltere'de maske zorunluluğuna protesto #2

    İngiltere'de maske zorunluluğuna protesto #3

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