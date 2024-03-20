İngiltere’de motosikletliyi taciz ederek kazaya neden olan sürücüye hapis cezası Nikesh Mistry adlı otomobil sürücüsü, tartıştığı motosikletliyi aracıyla taciz ederek kazaya neden oldu. İki araç arasında kalarak köprüden düşen motosikletlinin ağır yaralanmasına neden olan sürücü 4 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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DHA

İngiltere’nin başkenti Londra’nın kuzeyindeki Milton Keynes bölgesinde feci bir kaza meydana geldi.

Thames Valley Polisi’nden yapılan açıklamada, Nikesh Mistry’nin ismi açıklanmayan bir motosiklet sürücüsüyle tartışma yaşadığı, daha sonra da motosiklet sürücüsünün Buckinghamshire Köprüsü’nden düşmesiyle sonuçlanan kazaya neden olduğu ifade edildi.

"Sözlü olmayan bir tartışma yaşanmıştır"

Polis, olayın 19 Kasım 2022’de meydana geldiğini belirterek, “Mistry, Milton Keynes'teki Walton Döner Kavşağı yakınlarında gümüş renkli bir otomobil kullanıyordu. Mistry ile motosiklet sürücüsü arasında sözlü olmayan bir tartışma yaşanmıştır.

Mistry daha sonra aracını pervasızca kullanarak motosikletliyi anayolun dışına doğru itmeye karar vermiştir. Her iki araç da yolun yanlış tarafına geçmiş ve motosiklet sürücüsü çarpışmadan kaçınmak için kaçınma hareketi yapmak zorunda kalmıştır.

"Yoldan çıkmaya zorlamaya devam etti"

Mistry motosiklet sürücüsünü yoldan çıkmaya zorlamaya devam etmiş ve motosikleti kendi aracı ile metal bariyer köprü korkulukları arasında sıkıştırmıştır. Motosiklet sürücüsü motosikletinden fırlamış ve köprünün üzerinden uçarak çalılıklara düşmüştür.” denildi.

4 yıl 10 ay ceza aldı

Aylesbury Kraliyet Mahkemesi, Nikesh’i tehlikeli araç kullanarak ciddi yaralanmaya neden olmak ve bir kez kasıtlı olarak ağır bedensel zarara neden olma suçlamalarından 4 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca Nikesh’in 4 yıl 10 ay süre boyunca ehliyetine el koyulduğu, tekrar ehliyet almak için sınavlara girmesi gerektiği bilgisi paylaşıldı.

Polis tarafından yayınlanan görüntüde, Nikesh’in aracının motosiklet sürücüsünü bariyerlere ittiği, karşıdan gelen diğer bir otomobille çarpıştığı ve motosiklet sürücüsünün köprüden uçtuğu anlar yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)