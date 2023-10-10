İngiltere'de muhalefet lideri Starmer'in konuşmasını kesen protesto Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'in konuşmasının başında bir gösterici sahneye çıkarak bağırdı.

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ensonhaber.com

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin konferansı, protestoya sahne oldu.

Bir protestocu, partinin lideri Keir Starmer'in konuşmasının başında sahneye çıktı.

Neye uğradığını şaşıran Starmer'in üzerine önce sim döken gösterici, ardından mikrofona konuşmaya başladı.

Sahneye çıkıp bağırdı: Krizdeyiz

"Gerçek demokrasi, vatandaşların öncülük ettiği demokrasidir." diyen eylemci, "Siyasetin güncellenmeye ihtiyacı var. Krizdeyiz." ifadelerini kullandı.

Bir süre sonra sahneye çıkan görevlilerce yere düşürülen gösterici, sürüklenerek oradan uzaklaştırıldı.

"Beni tanımıyor"

Tepkisini dile getiren Starmer ise "Eğer o bunun beni rahatsız ettiğini düşünüyorsa beni tanımıyor demektir." dedi.

BBC, Starmer'in konuşmasının kaotik bir şekilde başlamasının, parti içinde hoş karşılanmadığına dikkati çekti.

Yakın korumaları hakkında soru işaretleri oluştu

Protestonun, muhalefet lideri olarak yakın korumaları olan Starmer'e yönelik güvenlik önlemlerinin etkinliği hakkında soru işaretlerine neden olduğu belirtildi.

Eylemcinin tişörtünün, söz konusu kişinin seçim reformu çağrısında bulunan Halkın Demokrasi Talebi adlı bir gruba bağlı olduğunu gösterdiği ayrıntısına da işaret edildi.

"Taleplerimiz karşılanmazsa, eyleme geçeceğiz"

Söz konusu grup, Keir Starmer'e yazdığı mektupta, İşçi Partisi'ni orantılı oylama sistemiyle yeni ulusal seçimler düzenlemeye çağırıyor.

Grup, İşçi Partisi liderine, "Eğer taleplerimiz karşılanmazsa, mesajımızı iletmek için orantılı eyleme geçeceğiz." uyarısında bulunuyor.

Daha önce de dönemin başbakanları Liz Truss ve Theresa May'in konferans konuşmaları sırasında protestolar yaşanmıştı.